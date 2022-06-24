我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平7．1將出席香港回歸慶典 傳可能乘高鐵到訪

戲劇化…意外懷孕的羅訴韋德案原告 後來竟為錢反墮胎

男公關狂賺388萬登日本第一 透露受歡迎訣竅：不在魅力

聯合新聞網／ 綜合報導
日本男公關降矢masaki即使疫情當頭，仍創下5億多的收入。取材自Instagram
日本男公關降矢masaki即使疫情當頭，仍創下5億多的收入。取材自Instagram

新冠肺炎疫情肆虐全球，這幾年服務業的生意大受影響。不過就在景氣低迷的時刻，有一位名為「降矢masaki（降矢まさき）」的男公關，仍然靠著自己獨到的心法，創下日本男公關史上最高紀錄的5億2000萬日圓收入（約388萬美元）。近來他也在媒體上，大方公開自己的獨門訣竅。

根據降矢本人在日本媒體「bizSPA！フレッシュ」撰文指出，他從新人時代起，就知道「創造品牌價值」的重要性。和其他男公關比起來，他不會刻意去諂媚女性，也不靠社群網站或傳單來替自己打廣告。取而代之的，是更深層地和客人建立信賴關係。

因為一開始就以業界龍頭作為目標，所以降矢決定跟隨有「歌舞伎町的絕對王者」之稱的男公關渋谷奈槻，甘願像狗一樣的替他打雜，並同時注意渋谷的一舉一動，從接客、對話、動線安排，乃至於在飲料中添加冰塊的時機等細節，瞭解要怎麼獲得客人青睞。同時也因為貼身知名男公關的緣故，讓新人的他也能沾光，成為越來越多客人指名的對象。

除了厲害的前輩之外，其他業績糟糕的男公關們，也是降矢眼中的「反面教師」。他會觀察這些公關與客人們的互動，學習到做了什麼樣的事情，會導致女客人的反感。降矢認為，男公關的重點在於盡可能減少缺陷，只要不會讓女性感到有什麼不愉快的地方，即使本身的魅力平平，也能自然討到女性的芳心。

降矢將自己的心得，綜合成為「三個誓約」。一是新人為了提升知名度，不惜狐假虎威。二是最好的教材並不是書本，而是觀察反面教師。三是無論頭銜和實績為何，都要持續追求會擄獲所有人芳心的「帥氣感」。這些作法，就是他能成為日本第一的秘訣。

日本 社群網站 疫情

上一則

搭訕男遭拒惱羞成怒「拿酒淋頭」 泰拳正妹直接打趴他

下一則

假澤倫斯基惡整JK羅琳 稱烏軍飛彈刻有索命咒

延伸閱讀

美日韓領袖擬於北約峰會首日會談 可能討論北韓威脅

美日韓領袖擬於北約峰會首日會談 可能討論北韓威脅
殺人凶器…他把削鉛筆當興趣 練就「30分鐘成針」技術

殺人凶器…他把削鉛筆當興趣 練就「30分鐘成針」技術
你可能也愛的日本零食要漲價了 Calbee產品最多貴20%

你可能也愛的日本零食要漲價了 Calbee產品最多貴20%
日本電動車市場布局 落後中韓

日本電動車市場布局 落後中韓

熱門新聞

辣媽參加運動會跑步，沒想到面朝地面跌倒春光外洩。取材自YouTube

參加女兒運動會「跌倒走光」 單身辣媽狂收求愛訊息

2022-06-24 02:34
男男女女全裸相對，要克服尷尬。（圖：Discovery提供）

8對男女全裸21天荒野冒險 養眼真人秀能擦出愛火？

2022-06-22 02:06
日本一場婚禮舉行途中，卻有來賓之間因為外遇，而當場爆發糾紛。婚禮示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

婚禮女賓突吼「他也向我求婚過」 男外遇曝光下場悽慘

2022-06-18 01:25
Chiara Ferragni。（取材自Instagram）

幾乎露第三點？網紅Chiara上傳上空照 宣示身體自主權

2022-06-19 22:22
專家透露面試官最討厭的3句話。上班族示意圖。美聯社

面試官最討厭的3句話 專家曝：自以為加分其實很扣分

2022-06-24 03:40
紐約27歲畫家安娜・維揚特畫作售價一飛衝天。（取材自Instagram）

紐約27歲畫家作品高漲4000倍 八卦的是…男友大她44歲

2022-06-21 02:50

超人氣

更多 >
世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招

世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招
最高法院推翻羅訴韋德案 半世紀憲法保障墮胎權失效

最高法院推翻羅訴韋德案 半世紀憲法保障墮胎權失效
證人爆料：伊凡卡前後說詞矛盾 成國會暴動調查重點

證人爆料：伊凡卡前後說詞矛盾 成國會暴動調查重點
「美國倒退150年」 拜登批最高法院決定是悲劇錯誤

「美國倒退150年」 拜登批最高法院決定是悲劇錯誤
是這五位保守派大法官 讚成推翻羅訴韋德案

是這五位保守派大法官 讚成推翻羅訴韋德案