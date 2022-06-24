我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平7．1將出席香港回歸慶典 傳可能乘高鐵到訪

戲劇化…意外懷孕的羅訴韋德案原告 後來竟為錢反墮胎

擊敗3千多隻狗 獵犬「小喇叭」勇奪西敏犬展總冠軍

中央社 紐約22日綜合外電報導
獵犬「小喇叭」23日在已有146年歷史的西敏犬展勇奪全場總冠軍（Best in Show），擊敗涵蓋200個品種的3000多隻狗，獲得美國最負盛名的犬展獎項。 路透
獵犬「小喇叭」23日在已有146年歷史的西敏犬展勇奪全場總冠軍（Best in Show），擊敗涵蓋200個品種的3000多隻狗，獲得美國最負盛名的犬展獎項。 路透

一隻叫做「小喇叭」的獵犬今天在已有146年歷史的西敏犬展勇奪全場總冠軍（Best in Show），擊敗涵蓋200個品種的3000多隻狗，獲得美國最負盛名的犬展獎項。

路透社報導，來自伊利諾伊州聖約瑟（SaintJoseph）、4歲半的公狗小喇叭（Trumpet）馴狗師為布納（Heather Buehner）。

西敏犬展（Westminster Kennel Club Dog Show）在紐約市以北約40公里、位於紐約州泰瑞鎮（Tarrytown）的場地舉行，這隻有標誌性鬆弛皮膚的可愛獵犬，受到群眾喜愛。

紐約長島一個學區的負責人兼評審史圖茲（DonSturz）宣布牠贏得全場總冠軍，第2名則是法國鬥牛犬「溫斯頓」（Winston），牠的主人包括洛杉磯電光隊的職業美式足球運動員佛克斯（Morgan Fox）。

這場可溯自1877年的年度賽事，今年有來自美國和其他9個國家犬隻參賽，已經成為每年高人氣的電視轉播節目。

每個犬種會誕生一名贏家，而後品種優勝者被分為7組，每組冠軍將角逐犬展總冠軍。

21日選出4隻入圍決賽的犬隻有代表獵犬組的「小喇叭」；非運動犬組的法國鬥牛犬「溫斯頓」；玩具犬組的馬爾濟斯「好萊塢」（Hollywood）；畜牧犬組的德國牧羊犬「瑞佛」（River）。

22日還提名了另外3隻入圍者，運動犬組的英國蹲獵犬「貝兒」（Belle）；工作犬組的薩摩耶「前鋒」（Striker）；以及梗犬組的萊克蘭梗MM。

過去兩年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，主辦單位將比賽地點由以往的麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）改至場館較小的林德赫斯莊園（Lyndhurst Mansion）。

4歲半的獵犬「小喇叭」來自伊利諾伊州聖約瑟（SaintJoseph）。美聯社
4歲半的獵犬「小喇叭」來自伊利諾伊州聖約瑟（SaintJoseph）。美聯社

入圍 長島 足球

上一則

紐約周邊避暑聖地蒙托克 來場「天涯海角」的私奔

下一則

加勒比海發現世界最大細菌 2公分長肉眼可見

延伸閱讀

某個地方，晚上十一點（五）

某個地方，晚上十一點（五）
台飼主遛狗意外拍下「超長身多腳臘腸狗」 網友驚呆

台飼主遛狗意外拍下「超長身多腳臘腸狗」 網友驚呆
犬兒歸來

犬兒歸來
飼主意外拍下「300公分驚世臘腸狗」 實情曝光網笑翻

飼主意外拍下「300公分驚世臘腸狗」 實情曝光網笑翻

熱門新聞

辣媽參加運動會跑步，沒想到面朝地面跌倒春光外洩。取材自YouTube

參加女兒運動會「跌倒走光」 單身辣媽狂收求愛訊息

2022-06-24 02:34
男男女女全裸相對，要克服尷尬。（圖：Discovery提供）

8對男女全裸21天荒野冒險 養眼真人秀能擦出愛火？

2022-06-22 02:06
日本一場婚禮舉行途中，卻有來賓之間因為外遇，而當場爆發糾紛。婚禮示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

婚禮女賓突吼「他也向我求婚過」 男外遇曝光下場悽慘

2022-06-18 01:25
Chiara Ferragni。（取材自Instagram）

幾乎露第三點？網紅Chiara上傳上空照 宣示身體自主權

2022-06-19 22:22
專家透露面試官最討厭的3句話。上班族示意圖。美聯社

面試官最討厭的3句話 專家曝：自以為加分其實很扣分

2022-06-24 03:40
紐約27歲畫家安娜・維揚特畫作售價一飛衝天。（取材自Instagram）

紐約27歲畫家作品高漲4000倍 八卦的是…男友大她44歲

2022-06-21 02:50

超人氣

更多 >
世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招

世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招
最高法院推翻羅訴韋德案 半世紀憲法保障墮胎權失效

最高法院推翻羅訴韋德案 半世紀憲法保障墮胎權失效
證人爆料：伊凡卡前後說詞矛盾 成國會暴動調查重點

證人爆料：伊凡卡前後說詞矛盾 成國會暴動調查重點
「美國倒退150年」 拜登批最高法院決定是悲劇錯誤

「美國倒退150年」 拜登批最高法院決定是悲劇錯誤
是這五位保守派大法官 讚成推翻羅訴韋德案

是這五位保守派大法官 讚成推翻羅訴韋德案