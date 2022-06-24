狗狗太想爸媽 逃出寵物旅館奔3.2km回家 夫妻看了淚崩

狗狗太想爸媽，從寵物旅館逃出狂奔3公里返家。取材自YouTube

許多有養毛小孩的家庭出門旅遊時，如果不方便帶毛孩出門都會選擇寄放在寵物旅館 內，不過也要注意毛小孩的適應問題。日前一對夫妻去度假，就把狗狗交給寵物旅館照顧，結果狗狗可能太想家了，在放風途中自己逃走，直到家裡的警報裝置不斷鳴叫，才發現狗狗居然自己跑回家，夫妻兩看到狗狗狂抓門嗚咽的模樣相當心疼。

綜合報導，堪薩斯州 韓森夫妻(Jeremy and Sarah Hensen)日前休長假去旅行，將家中飼養的米克斯狗狗「德克斯特(Dexter)」寄放在離家附近約3公里處的寵物旅館照顧。但德克斯特疑似是太想爸媽，不想跟爸媽分開那麼久，竟然趁著寵物旅館給毛小孩放風跑跑的時候逃了出去。

飼主傑瑞米(Jeremy)表示，他跟老婆莎拉(Sarah)發現愛犬逃離寵物旅館的契機是因為在度假時，突然收到家中保全裝置傳來警告訊息，打開遠端監視器才發現德克斯特竟然出現在家門口，瘋狂抓拍大門還發出悲傷的嗚咽聲，看得出來相當想家跟爸媽，但他們人在遠方也愛莫能助，只能透過監視器不斷跟愛犬說話，讓牠乖乖待在原地。

在這段期間德克斯特相當焦慮，儘管聽得到爸媽的聲音但卻見不到人，讓牠焦急的不斷坐下又站起來，傑瑞米跟老婆目睹全程相當心疼淚崩，不斷跟愛犬道歉。過沒多久寵物旅館的員工趕往傑瑞米家門口，將逃走的德克斯特帶回寵物旅館照顧，傑瑞米跟老婆也不斷跟寵物旅館員工道謝。

傑瑞米指出，德克斯特所居住的寵物旅館距離牠家約莫有2哩(約3.2公里)的距離，且住家附近還有高達2公尺的柵欄圍住，「德克斯特的確是一隻聰明的狗，只是我們相當不敢置信德克斯特竟然跑了這麼遠、穿越這麼多障礙就只是想要回家見我們一面，顯然牠不知道我們其實已經不在家」。