感情中「對的人」存在嗎？心理師點出「3大關鍵」

圖片來源 ／健康醫療網

每個人在戀愛中，都希望能夠找到「對的人」，進而步入婚姻、成家立業，但很多人尋尋覓覓總是找不到對的人。但是，什麼才是「對的人」？究竟是個性契合、完全不會吵架，碰到問題卻躲在舒適圈不願意面對；還是雖然個性、生活習慣差異大，卻願意一起面對問題、解決問題呢？其實沒有對錯、沒有好壞，重點應是在感情之中，「知道自己要的是什麼」，很多人不了解自己、更無法判斷對方的狀態，才常常因為一時的感覺良好自投羅網，不小心「愛錯了人」。

一拍即合是真愛？所謂對的人，答案其實在自己身上

常常聽見有人說，「和他相遇一拍即合、無話不談，未來遇上柴米油鹽醬醋茶的事，想必也能迎刃而解的吧？」事實真是如此嗎？諮商心理師 黃予岑分享，事實上，每段關係的發展有不同的階段：分為激情 （Passion）、親密（Intimacy）、承諾（Commitment），而這三個階段是基於著名的心理學家羅伯特·傑弗里·史坦伯格（Robert Jeffrey Sternberg），所提出的「愛情三角理論」。

黃予岑表示，所謂的激情 （Passion），如同熱戀期時，無時無刻想和對方在一起，還有賀爾蒙（催產素、腦內啡）的加持，理智大腦也變得不理智，充滿粉紅泡泡形成「戀愛腦」，覺得這一切都太契合了！當然，在對方身上感受到性吸引力也是激情的元素之一。

然而激情後，伴隨而來的是彼此之間差異，但無法磨合成功的人，會走向分離一途，首先有一個關鍵在於「不夠了解自己要的是什麼」，而所謂對的人，其實沒有人能給你標準答案。最重要的是知道自己要什麼？要先了自己喜歡什麼樣的人、什麼樣個性的人可以和自己好好相處，甚至要了解自己的原生家庭，與手足的相處情況，那些真真實實的狀態，黑暗的、光明的那一面，都很真誠的面對與了解，才有機會找到屬於自己對的人。

黃予岑指出，「不論是一見鍾情，還是相處過一段時間的伴侶，不管對方是哪一種人，『都要先認識自己是一個什麼樣的人，才不會被沖昏頭』，再觀察什麼樣的人和自己相處是自在的、安全的。」別被一時的感覺騙得昏頭，太靠感覺，而這也是為什麼身邊朋友總是遇到渣男／女，情路坎坷的原因之一。

吵架＝不適合？人之常情！研究：伴侶間近7成衝突無法解決

經過一段時間相處，有些伴侶還會同居，面臨彼此生活習慣的差異，產生爭吵磨合。黃予岑表示，常常發現伴侶間會出現「一追一逃」的相處模式，「追」的人，性格通常講求效率，若感到壓力，就會急著想找到答案，當下就想溝通清楚，但「逃」的人，性格通常慢條斯理，習慣先沉澱、冷靜思考，一段時間準備好了再好好溝通。這時候「追」的人逼「逃」的人講清楚，逃的人當下會無法調節好情緒，就沒有辦法良性溝通，反而造成關係間更大的衝突。

而根據著名的心理師約翰·高特曼（John Gottman）的研究調查發現，「當兩個人的個性不一樣，有69%的衝突是不能解決的。」，黃予岑說：「因此面對一追一逃的狀況，雙方都需要彼此互相調整，照顧到彼此的需求，在伴侶關係中也一定會看見無法接受的黑暗面，但要如何真正能夠解決問題？在於雙方都要很了解自己的狀態、性格、家庭背景與喜好，在情緒過後，能好好有效溝通並一起找到解決的方案。」

若溝通之後，能夠順利解決彼此之間的磨合與差異，可能比每天約會、刻意只把好的一面展現給對方還來得有意義，在磨合中你可以判斷自己能不能夠和他溝通相處，也能看見更多面向，攜手一起成長，才有可能進入婚姻，而婚姻是兩個家族的結合，又是另一個彼此要一起面對的階段，但不論是哪一個人生階段，黃予岑表示，「雙方都要能夠共同迎接挑戰，這是最重要的。」這如同親密（Intimacy）元素中特點，彼此像朋友，雙方的心靈都很靠近，到進展成「承諾（Commitment）」，知道對方是安全的，願意和對方走下去，沒有犧牲與委屈，所以要穩定下來的承諾。

不過每對伴侶不一定會依序著激情、親密、承諾的階段，每個人狀況都不一樣，但伴侶間可以用這三個元素檢視關係的狀態，加以調整，但並非所有關係都一定會全面做到激情、親密、承諾，而是要從三個元素中找到彼此最適合的狀態才是最重要的，黃予岑說明，當然，彼此有共同的喜好和興趣也很重要，能讓感情更加分。

【延伸閱讀】

30歲正籌備婚事驚罹腸癌 三次復發轉移尪從不悔婚

恐怖情人不一定會打人! 心理師教你看懂「隱藏訊息」



資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54182





喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw