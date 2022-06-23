iPhone掉進河裡10個月 物歸原主後居然還能用

新加坡蘋果門市的iPhone 13廣告看板。(路透)

iPhone 究竟是嬌貴與是堅強？英國 一名男子的iPhone掉到河底10個月後，被人找到還給他，失而復得的這支手機 居然還能使用。

AppleInsider網站今（23）日報導，英國人Owain Davies去年8月間在靠近格洛斯特郡辛德福鎮的威河（River Wye）上划獨木舟時，不小心讓iPhone掉進河裡。今年6月初另一位男子Miguel Pacheco也到威河划獨木舟時，發現Davies遺失的這支手機。

Pacheco把撿到的iPhone帶回家，弄乾，拍照上傳到網路上，希望找到它的主人。Pacheco說，他本以為這支iPhone已經如此受潮，全都是水，即便找到主人，可能也沒什麼助益。但想到如果是自己的手機遺失了，一定很想能夠救回來手機裡子女、親朋好友的照片，所以還是決定尋找失主。

他先用空氣壓縮機把iPhone弄乾，再把它放在層架上風乾。第二天早上再接連電源充電。手機這時亮起，出現一男一女合照的背景圖，時間顯示去年8月13日，他說：「這簡直難以置信！」

Pacheco把手機呈現出來的樣子上傳到臉書，經過4千多次分享，最後Davies的朋友看到，終於讓iPhone物歸原主，然後發現還能夠使用。

AppleInsider說，新近的iPhone機種防水係數IP68，代表可以耐住在1.5公尺以內的淡水中30分鐘不進水。然而至今已有許多案例，iPhone的「耐浸泡」程度，遠遠超越這個標準。

像是去年3月在加拿大，一支iPhone 11沈在湖底6個月，沒事。去年8月，另一支iPhone留在水底下1年後，回到主人身邊也還能用。