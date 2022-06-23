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逗趣畫面 鱷魚擋住客人去路 酒吧老闆拿平底鍋敲牠頭

編譯周辰陽／即時報導
澳洲酒吧老闆韓森日前手持平底鍋，在擋住客人去路又朝他撲過來的暴走鱷魚頭上敲了兩下。從目擊者拍攝影片可見，這隻鱷魚先是狀似愣了一下，隨後拔腿就跑。(路透 )
澳洲酒吧老闆韓森日前手持平底鍋，在擋住客人去路又朝他撲過來的暴走鱷魚頭上敲了兩下。從目擊者拍攝影片可見，這隻鱷魚先是狀似愣了一下，隨後拔腿就跑。(路透 )

澳洲一位勇敢的酒吧老闆日前手持平底鍋，在擋住客人去路又朝他撲過來的暴走鱷魚頭上敲了兩下。從目擊者拍攝影片可見，這隻鱷魚先是狀似愣了一下，隨後拔腿就跑，酒吧老闆事後表示，這隻動物需要「很好的教訓」。

澳洲每日郵報、坎培拉時報與Storyful報導，這「瘋狂的瞬間」發生在17日，地點是澳洲北領地（Northern Territory）阿德萊德河（Adelaide River）畔的「羊島小屋」（Goat Island Lodge）。從影像可見，面對2.5公尺長的鱷魚衝過來，走下樓梯的老闆韓森（Kai Hansen）拒不退縮，直接用手上的平底鍋擊退暴走鱷魚，讓牠匆匆逃回水裡。

根據報導，羊島小屋所坐落的阿德萊德河常有鱷魚出沒。被拍到的鱷魚比較特別一點，不僅是羊島小屋的常客，還被韓森稱為「凱西」（Casey），但比較年輕、體型又比牠大的鱷魚「佛萊德」（Fred）之前霸佔了牠的老地方，還把牠痛打一頓後趕走。韓森告訴記者，2隻鱷魚已經在大家的面前打了一架，「她火大了，想要她的點心，已經來到了一個不同的地點」。

不幸的是，凱西盤據的地方緊鄰客人從直升機走來「羊島小屋」的通道，而韓森事發當時正在招待約20名客人。將過程拍攝下來的錢伯斯（Shane Chambers）向Storyful表示，「我們正要搭乘直升機離開小島，那隻鱷魚擋了路，老闆擔心我們的安危，所以他抓起鍋子，把鱷魚趕跑了」。

據報導，錢伯斯拍攝的影片在社群媒體爆紅後，澳洲動物達人萊特（Outback Wrangler Matt Wright ）主動聯繫要解決問題，佛萊德現在已經搬家，凱西也回到比較安全的老地方。韓森表示，他不會說這是一樁日常事件，但他必須保持安全和盡他所能，「沒人受傷，鱷魚得到了很好的教訓」。

來源:聯合影音

澳洲 社群媒體 攝影

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