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獎勵你好好丟垃圾 瑞典政府設發出「色情呻吟聲」垃圾桶

聯合新聞網／ 綜合報導
只要投入垃圾，垃圾桶就會發出引人遐想的各種呻吟聲與口白的情色垃圾桶。（截自YouTube）
只要投入垃圾，垃圾桶就會發出引人遐想的各種呻吟聲與口白的情色垃圾桶。（截自YouTube）

為防止人們亂丟垃圾，瑞典政府設置會發出「性感呻吟聲的垃圾桶」，只要投入垃圾，垃圾桶就會發出引人遐想的各種呻吟聲與口白。

根據《每日郵報》報導，瑞典為不讓人們亂丟垃圾出奇招，他們為垃圾桶置入人聲，只要人們投入垃圾，垃圾桶就會隨機發出男或女的呻吟聲，並以瑞典語說出：「謝謝你」、「啊～啊～真是太棒了」、「哦，就在那兒」或「是的～嗯...」等引人遐想的台詞。

2017年瑞典第三大城馬爾默（Malmö）裝了18個高科技垃圾桶，其中有兩個會說話，在COVID-19疫情期間，市民只要投入垃圾，他們就會說出：「謝謝你們」，感謝居民清理垃圾。

現在，市府更在垃圾桶增加了男聲與女聲，搭配含有情色成分的台詞，讓居民在丟入垃圾後，有機會聽到不同的誘人口白。

馬爾默市區道路清潔部門的負責人瑪莉（Marie Persson）表示，這項新的丟垃圾廣告手段是為了讓更多人談論「亂丟垃圾」這件事，目的是希望讓大家可以把垃圾都往會說話的垃圾桶丟，否則亂丟的垃圾最終會出現在我們的街道、廣場甚至是海洋裡。

瑪莉也告訴媒體，用「性感人聲」是一種新的手法來傳達我們希望「不要亂丟垃圾」的呼籲，吸引人們把垃圾丟進垃圾桶，透過這幽默的方式帶給他們會心一笑，給正在做正確事情的人一個積極鼓勵。

瑪莉也表示，他們找來瑞典饒舌歌手喬伊（Joy M'Batha）作為女生配音，而男性是誰配音她只說是一位來自斯堪尼（ Skåne）的名人。喬伊也表示，「恭喜住在馬爾默的每一個人，現在你可以在保護環境的同時，聽到我的呻吟聲。」

影音來源：Action C YouTube

瑞典 疫情 YouTube

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