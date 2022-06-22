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紐約、巴黎地標上手？跟著珠寶輕旅行

記者釋俊哲／台北報導
海瑞溫斯頓（Harry Winston）的Avenue系列將紐約城的商業與繁華，以簡約的長方形「收納」進腕表表殼輪廓。 圖／海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓（Harry Winston）的Avenue系列將紐約城的商業與繁華，以簡約的長方形「收納」進腕表表殼輪廓。 圖／海瑞溫斯頓提供

雖著疫情逐漸趨緩，不少人也開始規劃夏日旅遊。一款珠寶除了可以為全身帶來明亮氣色，如果還納入了對旅遊、經典地標的想望，則不失為一次心情上的輕奢小旅行。

高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）的Avenue系列，從紐約的「第五大道」得到靈感，將紐約城的商業與繁華，以簡約的長方形「收納」進腕表表殼輪廓。新款腕表具有Classic、Avenue C和C系列迷你款，全數使用了18K白金或玫瑰金，並在表殼側邊鑲嵌以鑽石，還原了曼哈頓的五光十色。

相較於紐約，巴黎則是歐陸文化、藝術的重鎮，其中芳登廣場上的Vendôme圓柱、是由拿破崙夏齡建造以紀念奧斯特利茨戰役，是不少「花都」的必訪景點之一。而寶詩龍（Boucheron）則捕捉到了芳登廣場的神髓，以黑漆手法，呈現在Vendôme Liseré珠寶戒指中，大克拉數的彩色半寶石被以祖母綠型切割，而黑漆的勾邊更將鑽石的火光極為放大，閃耀奪目。

伯爵（PIAGET）則大膽從北極的極地極光中得到啟發：一套以哥倫比亞祖母綠為主石所設計的頂級珠寶項鍊，以碩大的16.84克拉哥倫比亞祖母綠圍繞著7顆欖尖形切割哥倫比亞祖母綠，更將極地綠光的變幻莫測巧妙捕捉。有光的地方就有希望，且把珠寶配戴上身，讓心靈與光線一同流動，飄向無窮的自由遠方。

寶詩龍（Boucheron）捕捉到了巴黎芳登廣場的神髓，以黑漆手法，將芳登廣場的...
寶詩龍（Boucheron）捕捉到了巴黎芳登廣場的神髓，以黑漆手法，將芳登廣場的八角形，以搶眼的幾何輪廓具現。 圖／Boucheron提供
伯爵（PIAGET）大膽從北極的極地極光中得到啟發：一套以哥倫比亞祖母綠為主石所...
伯爵（PIAGET）大膽從北極的極地極光中得到啟發：一套以哥倫比亞祖母綠為主石所設計的頂級珠寶項鍊，將極地綠光的變幻莫測巧妙捕捉。 圖／PIAGET提供

疫情 曼哈頓

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