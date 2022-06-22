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古巴不再清一色美國老爺車 電動車成街頭新風景

中央社／古巴聖克拉拉21日綜合外電報導
古巴哈瓦那遊客們乘坐經典汽車穿過街道。（歐新社）
古巴哈瓦那遊客們乘坐經典汽車穿過街道。（歐新社）

哈瓦那街頭最近有點不一樣：在堪稱這個古巴首都街頭風景的美國老爺車車陣中，有越來越多電動車穿梭其中。

受到燃料短缺和美國制裁衝擊，古巴人正轉向更小、更便宜的插電式替代品，即便電力取得可能沒那麼穩定。

58歲的計程車司機龔薩雷茲（Sixto Gonzalez）坐在他酷炫的藍色電動四輪車裡，以時速40公里穿梭街頭。他告訴法新社：「汽油？你知道嗎，50年來我費盡千辛萬苦想得到它，現在我甚至連聞都不想再聞到它的味道！」

龔薩雷茲老舊的內燃引擎汽車已被他打入冷宮。官方數據顯示，1120萬人口的古巴約有60萬輛內燃式引擎汽車。

他最後1次加油，竟足足排了8小時的隊。

到目前為止，還在古巴街上跑的汽車，大部分是1950年代（在制裁開始之前）的美國車款，以及前蘇聯時代的拉達（Lada）小車。

較新款的車價格落在2萬到10萬美元之間，一般人幾乎無法負擔。

古巴哈瓦那遊客們乘坐經典汽車穿過街道。（歐新社）
古巴哈瓦那遊客們乘坐經典汽車穿過街道。（歐新社）

相較之下，龔薩雷茲買的四輪車只要4000至8000美元，雖然速度較慢，但最多可載客5人。

也越來越受歡迎的，還有古巴境內估計約4至5萬輛的電動機車，以及常見用來載貨或載人的三輪車。

在中部城市聖克拉拉（Santa Clara）1間一度廢棄的蘇聯時期卡車工廠，約100名Minerva公司工人組裝著從中國或越南進口的零件。

Minerva老闆培瑞斯（Elier Perez）告訴法新社，2022年的目標是生產1萬輛電動機車，為先前這座工廠紀錄的兩倍，三輪車則要生產2000輛。

不僅汽車昂貴且稀少，對許多人而言，哈瓦那的公共運輸也是日常一大考驗。運輸部官員表示，受到美國制裁影響，輪胎和電池無法進口，有半數公車因為缺輪胎和電池無法提供服務。

哈瓦那人想搭公車上班或回家，往往得等上好幾個小時。

與此同時，美國長達60年的經濟封鎖在2019年更趨嚴苛之後，油罐車無法從委內瑞拉前來古巴，更讓燃料短缺雪上加霜。

德州大學（University of Texas）古巴能源政策專家皮農（Jorge Pinon）說，2021年石油供給從平均每日10萬桶銳減至5.6萬桶。

3年前，政府開始推廣電動車，引進供國營企業員工使用。

岡薩雷茲說，希望電動車的上路，可以減少「燃料消耗…同時也降低汙染」。

但電力供應也是一大問題，最近數週，古巴常因發電故障和電廠維修問題停電，有時一停就是好幾個小時。

古巴 汽車 電動車

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