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影／柬埔寨漁民捕獲300公斤超巨淡水魟魚 破世界紀錄

編譯徐榆涵／綜合報導
科學團隊日前在柬埔寨湄公河捕獲到世界最大淡水魚魟魚，長約4公尺、重達約300公斤。（截自推特）
科學團隊日前在柬埔寨湄公河捕獲到世界最大淡水魚魟魚，長約4公尺、重達約300公斤。（截自推特）

科學家指出，世界最大淡水魚魟魚已在柬埔寨湄公河被捕獲，長約4公尺、重達約300公斤，創下世界紀錄。

柬埔寨一名42歲漁民Moul Thun於13日晚間，在東北部上丁省會（Stung Treng）附近湄公河上的閤西島區域，捕捉到一隻超巨魟魚，隔天清晨隨即聯絡美國國際開發署（USAID）旗下計畫「湄公河奇觀」（Wonders of Mekong）的研究人員。

衛報報導，研究團隊抵達現場後都感到相當訝異，湄公河奇觀研究項目負責人霍根（Zeb Hogan）說，「沒錯，當你看到這麽大的魚，尤其在淡水中，這很難理解，所以我們整個團隊都驚呆了。這條魚能長到這麼大，這對湄公河來說是充滿希望的跡象」，並指出湄公河面臨許多環境挑戰。

湄公河流經中國、緬甸、寮國、泰國、柬埔寨和越南，是許多淡水巨魚的家鄉，但環境壓力正在上升。科學家們擔心，近年來一項主要的水壩建設計畫可能會嚴重破壞產卵環境。

研究團隊在測量完這隻魟魚的體重和長度，並在安裝追蹤器後將其放生。霍根表示，「外界對巨型魟魚還知之甚少，牠的名字甚至學名，在過去20年裡已經改變了好多次，牠會出沒在整個東南亞，但我們幾乎沒有關於牠的資訊。我們不知道牠的生活史、生態或遷徙模式。」

研究團隊說，這是過去兩個月在同一地區通報的第四隻巨型魟魚，都是母的。他們認為這可能是該物種的產卵熱點。

霍根提醒，「全球大型魚種瀕臨滅絕。牠們是高價值的物種，需要很長時間才能成熟。因此，如果牠們在成熟之前被捕撈，就沒有機會繁殖。」

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