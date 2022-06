影／柬埔寨漁民捕獲300公斤超巨淡水魟魚 破世界紀錄

科學家指出,世界最大淡水魚魟魚已在柬埔寨湄公河被捕獲,長約4公尺、重達約300公斤,創下世界紀錄。

柬埔寨一名42歲漁民Moul Thun於13日晚間,在東北部上丁省會(Stung Treng)附近湄公河上的閤西島區域,捕捉到一隻超巨魟魚,隔天清晨隨即聯絡美國國際開發署(USAID)旗下計畫「湄公河奇觀」(Wonders of Mekong)的研究人員。

衛報報導,研究團隊抵達現場後都感到相當訝異,湄公河奇觀研究項目負責人霍根(Zeb Hogan)說,「沒錯,當你看到這麽大的魚,尤其在淡水中,這很難理解,所以我們整個團隊都驚呆了。這條魚能長到這麼大,這對湄公河來說是充滿希望的跡象」,並指出湄公河面臨許多環境挑戰。

湄公河流經中國、緬甸 、寮國、泰國、柬埔寨和越南 ,是許多淡水巨魚的家鄉,但環境壓力正在上升。科學家們擔心,近年來一項主要的水壩建設計畫可能會嚴重破壞產卵環境。

研究團隊在測量完這隻魟魚的體重和長度,並在安裝追蹤器後將其放生。霍根表示,「外界對巨型魟魚還知之甚少,牠的名字甚至學名,在過去20年裡已經改變了好多次,牠會出沒在整個東南亞 ,但我們幾乎沒有關於牠的資訊。我們不知道牠的生活史、生態或遷徙模式。」

研究團隊說,這是過去兩個月在同一地區通報的第四隻巨型魟魚,都是母的。他們認為這可能是該物種的產卵熱點。

霍根提醒,「全球大型魚種瀕臨滅絕。牠們是高價值的物種,需要很長時間才能成熟。因此,如果牠們在成熟之前被捕撈,就沒有機會繁殖。」

