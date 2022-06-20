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華爾街日報：經濟學家評估 美衰退可能性大增

北美周末票房 侏羅紀世界持續統霸 巴斯光年氣勢稍弱

中央社／洛杉磯19日綜合外電報導
「侏羅紀世界：統霸天下」。（美聯社）
「侏羅紀世界：統霸天下」。（美聯社）

「侏羅紀世界：統霸天下」（Jurassic World Dominion）周末再次征服北美票房；「巴斯光年」（Lightyear）則不完全如他口頭禪的「飛向宇宙，浩瀚無垠」。

法新社報導，北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天通報，克里斯普萊特（Chris Pratt）、布萊絲達拉斯霍華（Dallas Howard）、蘿拉鄧（Laura Dern）與傑夫高布倫（Jeff Goldblum）聯合演出的「侏羅紀」系列第6章，17至19日這段期間海撈約5870萬美元。

皮克斯與迪士尼自「玩具總動員」（Toy Story）衍生的最新電腦動畫片「巴斯光年」，有5100萬美元票房成績。影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人葛羅斯（David A. Gross）說：「對出自影史最成功動畫系列片之一的外傳來說，這算是疲軟的開片成績。」

「巴斯光年」。（圖：迪士尼提供）
「巴斯光年」。（圖：迪士尼提供）

排名第3的是火力依舊十足的「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick），有4400萬美元進帳。好萊塢權威媒體「綜藝」（Variety）稱，上映第4周這堪稱「龐大」進帳。影史上，只有「阿凡達」（Avatar）上映第4周有比它更高的5000萬美元票房成績。

「捍衛戰士：獨行俠」美加票房累計達4.66億美元，海外達4.19億美元。這部延續1986年原片的續集片，成為「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）電影生涯票房第一的作品。

排名第4的是迪士尼的「奇異博士2：失控多重宇宙」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness），成績420萬美元。班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）主演的這部科幻片，如今北美累積票房剛破4億美元關卡。

排名第5的是人氣電視卡通搬上大銀幕的「開心漢堡店大電影」（The Bob's Burgers Movie），進帳110萬美元。

第6名至第10名的電影依序為：「壞蛋聯盟」（The Bad Guys），票房98萬美元；「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All At Once），96萬美元；「唐頓莊園：全新世代」（Downton Abbey: A New Era），83萬美元；「音速小子2」（Sonic the Hedgehog 2），22.8萬美元；「布萊恩和查爾斯」（Brian and Charles，暫譯），19.8萬美元。

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