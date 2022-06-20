英婦花12美元抽中價值400萬豪宅 還送6萬元安頓金

座落於英國最美小鎮科茲窩的豪宅，不僅地點幽靜，豪宅內還配有多項運動設施與私人林地。(YouTube截圖)

英國 一位71歲奶奶蘇珊（Susan Havenhand）接獲電話告知自己刮中上億豪宅，一開始她以為是詐騙趕著掛電話去酒吧，後來證實是真的，大方在酒吧裡請所有人喝飲料。

根據「鏡報」報導，已從教育 業退休 的蘇珊與丈夫在法國度假時，接獲英國募款平台Omaze的得獎通知，告訴他們獲得位在英國具有最美小鎮之稱-科茲窩（Cotswolds）的350萬鎊（約434萬美元）豪宅。起初，蘇珊以為是詐騙電話，當時她正與先生約翰趕著去酒吧，被約翰催促趕快掛掉電話，這樣才來得及去喝酒。

被掛電話的Omaze員工不得不再打電話給蘇珊的女兒，告訴她這項獲獎消息，並請她轉告父母他們是真的獲得了一棟豪宅。人正在酒吧的蘇珊與約翰得知這項被證實的喜訊後，他們開心的在請在酒吧裡的人喝酒。

花了10鎊（約12.4美元）參加募款平台慈善抽獎活動的蘇珊，很難相信自己獲得百萬豪宅的大獎，這棟豪宅不僅擁有田園詩般的科茲窩鄉村全景，而這次募款也為英國動物救援組織RSPCA募得100萬英鎊（約124萬美元）。

為此Omaze也特別派拍攝小組前去蘇珊家拍攝，而當時女兒打電話給蘇珊證實這項消息，讓她驚訝不已。蘇珊表示：「我們在教育圈工作多年，這（指獲得豪宅大獎）真的幫助我們退休生活很多」。

蘇珊也開心的說：「我們有10個漂亮的孫子孫女，他們絕對會喜歡這棟房子，且他們也都喜歡網球。」配有高規格網球場的這棟豪宅，蘇珊表示今年夏天他們將舉辦自己的溫布頓球賽。

這棟價值350萬鎊的豪宅除了配有網球場外，還設有溫水游泳池、桑拿浴室、健身房跟電影室，走遠一點還有池塘、瀑布跟私有森林，且裡面傢俱齊全。重點是，沒有抵押貸款，所有印花稅與法律費用都包含在內，蘇珊還獲得5萬英鎊（約6.2萬美元）作為安頓金，而蘇珊可以自由選擇要住在這棟房子，或把它出租或出售。

來源：Omaze