又複製黛妃穿搭 凱特穿圓點洋裝 優雅大方超有氣質

英國劍橋公爵夫人凱特 密道頓(Kate Middleton)經常在公開活動複製已故婆婆黛安娜王妃的穿搭,讓人看到這兩位不同世代時尚icon演繹類似風格服飾背後所象徵的傳承意味。日前凱特出席皇家 賽馬會,又再度穿了一件和黛妃 相似的洋裝,優雅大方的氣質讓人留下深刻印象。

凱特在皇家賽馬會中,以一身白底棕色圓點的Alessandra Rich洋裝現身,搭配皇室成員都很喜歡的Sally Ann Provan帽子,上頭還有立體的花朵裝飾,非常別緻。尖頭高跟鞋和帽子的配色相呼應,看得出搭配上的巧思。

此外,這身造型更是和黛安娜王妃1988年在皇家賽馬會上穿的服裝非常相似,當時黛妃以珍珠項鍊搭配,並選了和服裝一樣印花的帽子。雖然不是百分之百複製,但凱特別出心裁的選衣也成為網友們熱議的話題,更讓Alessandra Rich的同款洋裝銷售一空,果然是全球最強的「皇室帶貨王」。

kate middleton is so obsessed with princess diana its getting scary fr pic.twitter.com/a94doAKOhM