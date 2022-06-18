回不去了？威廉王子據稱因決裂哈利而傷心 卻不願和解

威廉王子（左）與哈利王子之間心結嚴重，到現在還沒辦法和解。（路透資料照片）

英國 王室成員間的恩怨情仇受到世人矚目，本月初伊莉莎白二世（Elizabeth II）女王慶祝即位70周年的「白金禧」（Platinum Jubilee）活動熱鬧進行了好幾天，外界還是最關心嚴重失和的威廉 王子（Prince William）與哈利 王子（Prince Harry）之間的互動，結果一如預期，威廉對哈利冷淡至極，不僅嚴格限制哈利一家人出席的場次盡可能少，就算同場出現彼此的座位也安排有明顯的距離，根本不願意和他們接觸，顯然對哈利的心結依舊非常深。

根據英國「每日郵報」指出，威廉的親近友人透露，他對哈利的情緒在難過後悔與憤怒之間不斷游移，雖然知道哈利是世界上極少能夠明白他所過的生活與一般大眾極度不同、相當不尋常的人，在他心目中卻有某些界線是不容跨越的，哈利與妻子梅根在美國接受歐普拉（Oprah Winfrey）電視專訪批評英國王室某些運作，甚至指王室內部有人種族歧視嚴重到擔憂他們孩子的膚色，這百分之百超越了威廉心目中的界線，絕對無法原諒。

威廉有朝一日將接掌英國王位，但在他的自我認知中，也已把自己當成未來的英國君主，不容許任何破壞王室體制存在的事情發生，哈利指出王室的問題就是這一類的行為，對威廉日後順利登基也造成威脅，因而讓他氣憤至極，也打定主意不和哈利和解。威廉的友人認為，兄弟兩畢竟曾經那麼親密，也共同經歷過太多，很難想像他們永遠無法和好，可是絕對不是現在，威廉至今還沒有要重新接納哈利一家人的意思。