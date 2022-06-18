2022下半年掌握先機 12生肖運勢、開運方法大公開

（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

新冠疫情 還未消失，經濟上通膨也未止息，「命理界阿湯哥 」湯鎮瑋老師根據12生肖流年行運方向，告訴你要如何在下半年先布局、做好準備，助你趨吉避凶、運籌帷幄、轉運成功。

這次阿湯哥以「三合生肖」為一組來談論運勢。因三合生肖彼此牽連性較大，一起合夥事業，合作參與一件事情，不管是成功或失敗，所引起的漣漪和效應，都會是加乘的。

猴鼠龍 整體運勢：

要特別注意身口意（行為、說話、意念）的問題。這組生肖的朋友想法及行動特別快，要注意做決定時不要太倉促。不管在下半年面臨到什麼樣的考驗，一定要三思而後行。阿湯哥建議你：重大的決定要考慮好全面的現實情況後再做決定，以免一步錯，步步錯。

如果是在沒有選擇、環境逼得你不得不做出決定、在最忙碌的時候，無法好好思考的狀態下，還是要小心為上；畢竟不是什麼事情一定非要、馬上不可。當下試試做深呼吸，緩解一下心情，幫自己踩一下煞車，深思熟慮後再行動。

若是有被迫無奈、身不由己的情況，也只能學習接受；不要隨意答應別人或強出頭，也不要衝動勉強自己，做了不想做的事情，以免後悔莫及，導致身心俱疲，他人也會對你的評價大打折扣。另外不要管別人的閒事，明哲保身為上，以免衍生出更多的問題。多著重在自己身心的調養上，就能平安度過下半年。

【轉運成功法】修好身口意。不要貿然投資 股票或新事業，才能將傷害減至最低，不至於掉入破財、是非或官非的陷阱裡。

蛇雞牛 整體運勢：

因有「文昌」入座，文昌代表功名利祿，若是基礎打好就能夠得到。蛇雞牛下半年容易有工作上的變動，內部可能有職位或工作內容的調動，自我因素則有離職或轉換工作的念頭，多半是因為疲乏了、膩了，而想轉換跑道。阿湯哥建議你：如果有找到適合的工作再轉換；但如果已經是資深員工，還是要考量一下目前大環境是否適宜？若不適宜，不妨接下新的工作任務，當作挑戰和淬鍊自我的時刻，那麼長遠看來結果會更好，也能夠更上一層樓。

另外如果是被挖角，有新的升遷等機會，經過審慎評估，已經規畫好下一步的計畫，那麼就能讓自己順利跳轉，會讓你更加成功。

而已有穩定工作，想斜槓人生或兼職的朋友，那麼努力學習第二專長，鋪陳未來的事業，多學習並培養興趣，就可以在下半年找到適合的方向，讓原有的工作更佳分。

總之想找工作的朋友，都會有適合及喜歡的工作出現，要好好把握。

【轉運成功法】多學習、培養興趣和第二專長，在過程中也許會有貴人出現給予你更多的機會，幫助你在工作上更順暢。

虎馬狗 整體運勢：

容易有計畫永遠趕不上變化的感嘆。原有很多正在籌備的新計畫，例如新的事業、想買房買車、投資，甚至親友的聚合等等，都可能因某為些因素而打住，產生巨大的變化。這時要能瞭解失去了不一定是壞事，可能是因緣不具足，得到了不一定是好的；若是想勉強得到，在強求的過程中，反而可能付出更大的代價。

在眼前看起來這些卡關、無法依原計畫實現的事情，不代表人生不用計畫、不用努力了；因為在過程中累積的經驗和學習、所做的準備、所結下的善緣，就是你最大的收穫。長遠一點來看，這些經驗將成為你人生當中寶貴的的資糧，說不定在往後能夠幫助到你，得到意想不到的好結果。

阿湯哥建議你：放寬心坦然接受。雖然覺得不開心，但要相信努力不會白費，一切都是最好的安排。

【轉運成功法】不強求，才有好運氣。瞭解無常即是正常，就能安然度過難關、逢凶化吉。

豬兔羊 整體運勢：

豬兔羊三生肖，若你愛情長跑多年，想要安定下來，有結婚生小孩規畫的朋友，可以築夢踏實，下半年會是很好的時機。

但有伴者仍要注意彼此之間和家人的課題，如溝通不良、爭吵、誤會、產生嫌隙、感情淡化等等疏於溝通的課題；阿湯哥建議你：這時要避免使用情緒化的字眼回應，以免使感情變質，同時要轉念：平時家人和伴侶對你的叨念與過度關心雖然可能是一種壓力，很煩。但當有一天失去了這樣的關心，反而令人後悔莫及。所以平時就要要好好珍惜，感受他們的關心，其實是一種甜蜜的負擔；若能適時調整生活的重心，就能找回當初的熱情。

所謂「一喜擋三災」，想化解這些人際關係上的問題，可以辦喜事或多多參與喜事，讓愉快的心情帶動你的好運勢。

另外單身朋友可以好好把握下半年時機去完成自己的夢想，多從事喜歡的活動，將可順利完成未完成的計畫。而作為這三生肖的伴侶或長輩，若感覺他們和你的互動減少了，或是感情淡化了，不用過度掌控和關注，「反其道而行」支持他的夢想，反而能讓彼此的感情更升溫。

【轉運成功法】珍惜身邊現有的一切人事物，當你懂得珍惜，運勢就會跟著一起揚升。