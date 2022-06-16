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遊湖撿到瓶中信 寫滿心靈雞湯「活得跟廁紙一樣有用」

聯合新聞網／ 綜合報導
夫妻出遊撿到瓶中信，上面寫著滿滿的鼓勵話語。（電視截圖）
夫妻出遊撿到瓶中信，上面寫著滿滿的鼓勵話語。（電視截圖）

南卡州一對夫妻日前外出遊湖，意外撿到瓶中信，打開後發現信中寫滿鼓勵與祝福的話語，讓兩人不禁好奇究竟這個漂流瓶從何而來。

據UPI報導，住在美國南卡羅萊納州的凱特琳（Katelyn Moody）日前和丈夫到莫瑞湖（Lake Murray）遊玩，結果撿到一封瓶中信。起初兩人開著汽艇遊湖，凱特琳發現湖面漂著一個紅酒瓶。凱特琳一開始以為是垃圾，所以將瓶子撿起來，打開後卻發現裡面裝著一張紙條，紙條外還特地用夾鏈袋包著。紙條上寫著許多正面積極的話語，包括提醒「家人是最重要的」、「盡你所能的去幫助有需要的人」，還祝福撿到的人「活得跟廁所衛生紙一樣，又長又有用」。

凱特琳將酒瓶及紙條的照片刊登到臉書社團「莫瑞湖生活」（ Lake Murray Life），希望能夠藉此找到寫紙條的人，知道這個瓶子究竟在湖中漂流多久了。不過莫瑞湖協會理事長寇克（Mike Kirk）則擔心，這麼做恐怕引來模仿效應而汙染環境。

他在接受電視台WLTX-TV訪問時表示，若是有其他船開得比較快不小心撞上瓶子，可能會損壞船體或是船上的物品。要是剛好有滑水者撞到酒瓶，更有可能造成人員受傷。

凱特 南卡 臉書

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