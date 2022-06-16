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「1綠3黃點」測過動程度 僅1%有「超凡注意廣度」

聯合新聞網／ 綜合報導
網紅分享可以用視錯覺來測試注意力。（取材自Tik Tok）
網紅分享可以用視錯覺來測試注意力。（取材自Tik Tok）

你知道自己的注意力有多廣嗎？近期抖音一名網紅就藉由「視錯覺」向觀眾分享他對「注意廣度」的發現。

《太陽報》（The Sun）報導，抖音網紅Prof. AMX分享了一部影片，影片中他請觀眾盯著畫面中一個閃動的點，若是注意力夠集中，旁邊的三個黃點便會逐漸消失。不過若是在測試過程中稍微分神，黃點就又會跑出來。

Prof. AMX在影片中表示，在正常的注意廣度之下，應該三個黃點都會消失。若是只有一個或兩個黃點消失，就代表容易分心，甚至可能是注意力不足過動症。這當中只有1%的人有著「超凡注意廣度」，意指注意力非常集中，能夠讓三個黃點消失長達5到10秒。

Prof. AMX在影片中表示，藉由視錯覺圖像測試的參與者當中，只有1%擁有「超凡注意廣度」（extraordinary attention span）。注意廣度是指個體在刺激瞬間呈現時，能夠注意到的刺激數量。注意廣度通常有一定限度，而個體的注意廣度會受到各種條件變化影響。舉例來說，若是速示器呈現英文字母顏色相同時，注意廣度就較大，顏色不同時，注意廣度則較小。注意力產生的當下，往往會忽略環境中的其他刺激，因為注意力是有選擇性的。

這項挑戰引發網友熱烈討論，其中一名網友說「我讓所有黃點都消失了三秒鐘！」另一名網友則戲謔地說「我直接滑到留言區就讓所有黃點都消失了。」

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