自家汽車在眼前被偷 澳男急中生智「開堆高機」阻止

澳洲男子米爾斯為阻止一名女賊開走自家汽車，急中生智想到利用堆高機連車帶人一起懸掛在半空中。直到警察趕來，他才把車放回地面上，竊賊則當場遭到逮捕。（影片截圖）

澳洲 一名男子為阻止竊賊開走自家汽車 ，急中生智想到利用堆高機連車帶人一起懸掛在半空中。直到警察 趕來，他才把車放回地面上，竊賊則當場遭到逮捕。

BBC報導，警方稱此事發生在昆士蘭省布里斯班以西的洛根市（Logan）。一名女子闖入當事人米爾斯（Brendan Mills）的家，先洗澡與換衣服，接著打算偷走他的車。就在她即將得逞時，米爾斯跟家人正好回到家。

米爾斯告訴澳洲晨間節目《Sunrise》，一切都在眼前飛快展開。他看到車門關上、車輛開始啓動，於是立刻採取行動，「我好幾次要求對方離開車子，說『我們到家了，妳被逮到了。下車，妳知道一切都結束了』，但對方不想出來。我就說，『嗯，好吧，妳想這樣子玩，我這邊有個替代方案』。」

因為米爾斯從事汽車生意，手邊就有一輛堆高機。他表示，使用堆高機是自己可以想到唯一一個安全阻止那名女子揚長而去的方法，「我家人正站在一旁看著整個過程展開，所以不能做任何太愚蠢的事情。有著巨量腎上腺素流經全身，一堆念頭越過腦海…我就想了，『嗯，有一輛堆高機停在那邊，為什麼不用？』」

根據報導，員警不久之後趕到，發現汽車仍懸掛在半空中，米爾斯操作堆高機慢慢降下來，女子則當場被捕。據報導，她被控犯下強盜罪與非法使用機動車輛，將於7月出庭受審。

來源：YouTube