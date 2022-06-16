1歲孫愛尖叫 婆婆怪罪媳婦懷孕去看五月天演唱會

五月天線上跨年演唱會。圖：相信音樂提供

小小孩不受控，常常會有一段時間愛尖叫，他們有情緒卻因詞彙不夠，還無法表達自己的意思，常常會用大吼大叫來傳遞需求，常讓家長傷透腦筋。

有位媽媽在臉書 靠北婆婆2.0發文，說1歲大的兒子最近很愛尖叫，而婆婆竟把責任推到媳婦身上，說一定是「小孩還在媽媽肚子裡時，媽媽去看五月天演唱會尖叫，所以小孩才這麼愛尖叫」，神奇推論讓媳婦超傻眼。

網友笑翻，「那婆婆說這鬼話，是小時候她媽媽愛看玫瑰瞳鈴眼嗎」、「這麼瞎的話也說的出來，當初妳婆婆的媽懷她時，蝦子吃很多吧！」、「所以老公很愛講幹話，是因為在婆婆肚子裡學來的嘍」、、「婆婆是不是在她娘肚子裡每天看芭樂八點檔，所以她才這麼會講幹話？」、「那婆婆的媽媽一定是懷孕時候很愛吃起司，她才那麼愛牽拖」、「那媽媽喜歡看鬼片的話......小孩容易看丟鬼？」

五迷點名五月天，「回婆婆：妳孫子長大後就是未來的阿信，又帥又有才華」、「對啊，孫子有心跳也是學五月天的！一顆心噗通噗通的狂跳」、「那很愛跳就是看阿妹了喔！跳三天三夜！」、「五月天要出來面對了」、「只好叫阿信出來道歉」。

根據專家表示，幼兒常常會發出尖叫，有以下的原因：

1.模仿大人：孩子想模仿大人說話，但不會控制音量大小，他們試著模仿大人高聲說話，就發出尖叫。

2.身體感到不適：孩子無法以言語溝通，只好用尖叫表達生理上不舒服，如肚子餓、生病、疲倦等情況。

3.表達不滿：當事情不順孩子的意、溝通管道又受阻時，就只能以尖叫來抗議。

4.感到興奮：孩子情緒亢奮容易尖叫，如果是過動兒會表現更明顯。

5.故意與大人唱反調：1歲半～3歲是孩子反抗期，這個時期的孩子經常會一直拒絕「不要」、「不好」，也會以尖叫反抗。

一般說來，當孩子3歲之後上幼兒園時，隨著他們的詞彙越來越多，行為逐漸受到社會化、尖叫的情緒反應就會逐漸消失。這時期孩子若仍會尖叫，多數是在反應不滿或挑戰大人，希望事情能夠順他的意。家長要適度引導情緒表達，才不會影響到孩子日後的人際互動能力。