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搞破壞是愛的表現 貓咪跟主人感情愈好 抓爛家具頻率也愈高

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有研究顯示，貓咪跟主人親密度越高，抓爛家具或物品的頻率也越高。(本報資料照片)
近日有研究顯示，貓咪跟主人親密度越高，抓爛家具或物品的頻率也越高。(本報資料照片)

許多家裡飼養貓咪的人都會經歷家具被貓咪狂抓破壞的狀況，但這其實某種程度上是貓咪愛飼主的表現。近日有科學團隊研究發現，如果貓咪跟飼主關係相當緊密，牠們破壞家具的程度反而會增加不少。

綜合外媒報導，巴西南里奧格蘭德聯邦大學(Federal University of Rio Grande do Sul)動物行為研究團隊發表於《獸醫行為雜誌(Journal of Veterinary Behaviour)》的一項研究報告表示，貓咪與主人關係院緊密，越可能導致牠們一些破壞物品或是抓家具的行為，來表現對飼主的喜愛。

該研究團隊找來500名家裡有養貓的飼主，透過描述貓咪特徵、個性及行為來分析親密程度，其中有90%的受試者是女性。經過研究團隊的分析，貓咪與主人親密程度越高，越可能出現破壞家具及物品的行為，「有證據顯示貓的行為會影響主人與牠們的情感親密程度，在某些情況下糟糕的關係會導致主人忽視、虐待或遺棄動物」。物調查結果也顯示，飼主的寵愛程度跟貓咪的攻擊性、過度發出叫聲、任意便溺等行為沒有關聯。

研究人員表示，貓咪與主人親密度越高越會破壞家具的確切原因仍不清楚，但他們推測應該是「主人的容忍程度」導致的差異，與貓咪親密度越高的主人越能容忍貓咪這樣的行為、且能夠提早預判，因此這些破壞家具或物品的貓咪被主人責罵或管教的頻率也會大幅降低。

巴西

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