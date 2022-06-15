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疫情惹禍？他搭5千元商務艙 飛機餐超寒酸 跟5年前幾乎一樣

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為原PO拍攝的大韓航空商務艙的機上餐點。(取材自韓媒REDTEA)
圖為原PO拍攝的大韓航空商務艙的機上餐點。(取材自韓媒REDTEA)

根據韓媒REDTEA報導，一名南韓男子搭乘大韓航空前往美國出差，意外發現商務艙的餐點似乎比平常少了許多，讓他直呼，花費648萬韓元(約5049美元)買商務艙座位，然後吃這樣的飛機餐，是不是有點不值。

韓媒報導，一名男子PO出一張在出差旅程中的機上餐點照，並留言寫道：「哇…這是648萬韓元的單程威望機上餐嗎？還是平壤航空的飛機餐？大韓航空實際上是一個壟斷市場」。

畫面中只見主餐牛排猶如雞蛋大小，配上馬鈴薯切片等其他配菜，外加些許奶油及一杯飲品。原PO稱，雖然是這樣的餐點，但因為機上服務人員的態度很好，所以端出的餐點全都有吃完。

南韓網友見文紛紛留言：「經濟艙的飛機餐看起來也比那個好吃」、「嘗試商務艙是我的夢想。如果一頓飯以那樣的價格看起來那麼差，還真是有點令人難過」、「我們應該改名韓國改進航空」，也有人認為最近因為疫情讓頭等艙的食物準備也不足，水也不夠的情形並不罕見。

圖為網友2017年同樣搭乘大韓航空商務艙的機上餐點。(取材自韓媒REDTEA)
圖為網友2017年同樣搭乘大韓航空商務艙的機上餐點。(取材自韓媒REDTEA)

但有網友提供在2017年、新冠肺炎疫情還未發生時，大韓航空頭等艙的用餐照片，並稱：「我覺得差別不大……嗯，（當然前面這個湯和開胃菜是分開上的）」，讓人感嘆，是不是因為太久沒搭機，覺得飛機餐也變樣了？但也有人認為，雖然原PO與提供這張2017年照片的網友拍攝的照片擺盤相似，但細看一下牛排或馬鈴薯，「品質似乎更好」。

有南韓網友稱，大韓航空商務艙是不是變便宜了，「記得在COVID19之前一兩年去紐約是800萬韓元」，但另名網友稱，原PO應該是去往夏威夷檀香山機場的機票，才會是648萬韓元；該名曾前往紐約搭乘商務艙的網友並提出疑問，認為這是不是「回程要去仁川的航班」，建議大家「出國時乘坐國內航空公司，回國時乘坐國外航空公司」，這樣才能盡情享受，他還透露「吃了兩個哈根達斯」。

南韓 疫情 平壤

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