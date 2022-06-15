我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

是拉差辣醬缺貨 舊金山灣區消費者搶購囤貨

「妳是錯誤的少數」亞裔播報員升不上主播 告電視台歧視

複製貼上麥當勞：俄羅斯「美味，就是這樣」山寨新滋味？

轉角24小時
俄羅斯複製的麥當勞「美味，就是這樣」餐點，外觀與麥當勞相似，但不再能使用麥當勞的標誌，因此改以全白包裝。(Getty Images)
俄羅斯複製的麥當勞「美味，就是這樣」餐點，外觀與麥當勞相似，但不再能使用麥當勞的標誌，因此改以全白包裝。(Getty Images)

「大麥克是麥當勞的故事，我們也會有...西方有的，俄羅斯都能自給自足。」俄羅斯人30多年來熟悉的金色標誌變了樣，它現在變成了一個漢堡、兩根薯條，不過它仍然組成了英文字母M，還加上「名字變了，愛不滅」的口號——除了名字，俄羅斯人要把麥當勞的一切留下來。

麥當勞5月響應制裁俄羅斯、宣布退出俄國後，擁有當地特許經營權的西伯利亞企業家戈佛（Alexander Govor）買下麥當勞的原資產並更名，6月12日以新名字「美味，就是這樣」（Vkusno & tochka）開幕。位於莫斯科市中心普希金廣場的旗艦門市吸引了數十位民眾排隊，想要再吃到熟悉的漢堡薯條——而1988年同一家店作為全俄羅斯的第一間麥當勞開幕時，門外足足有數千名俄羅斯人，擠滿廣場的人潮無不翹首期盼著品嚐「來自西方資本主義的自由滋味」。

如今普亭發起烏俄戰爭，讓俄羅斯再次與西方世界割裂，俄羅斯真能將來自西方的一切完整複製留下嗎？

「美味，就是這樣」的菜單內容與麥當勞原本的模樣極為相似，只少了部份產品，例如大麥...
「美味，就是這樣」的菜單內容與麥當勞原本的模樣極為相似，只少了部份產品，例如大麥克和冰炫風。(Getty Images)

「美味，就是這樣」的菜單內容和網站介面與麥當勞原本的模樣極為相似，只少了部份產品，例如大麥克和冰炫風，另外麥香雞和麥香魚各自被改名為「雞肉漢堡」和「魚漢堡」；此外新菜單上的售價比麥當勞要低，例如雙層吉士漢堡原本的售價是160盧布，現在則是129盧布(約2.25美元)、麥香魚售價為190盧布(約3.32美元)，「魚漢堡」一個則要價169盧布(約2.05美元)。另外，由於可口可樂也退出了俄羅斯市場，因此「美味，就是這樣」正在尋找新的飲料供應商。

開幕當日，有一名男子在門市內舉牌「還我大麥克」表達對「假麥當勞」的不滿，但也有其他光顧的客人認為，

「味道保持不變...可樂不一樣，但漢堡真的沒有任何變化。」

「美味，就是這樣」的品管經理梅爾庫洛夫（Alexander Merkulov ）表示，漢堡的成分沒有變，新的品牌仍然使用原本麥當勞的設備——當然，餐廳的內部裝潢也繼續沿用。不過，由於俄羅斯的經營商已不得再使用所有麥當勞的標誌，「美味，就是這樣」又在短時間內倉促開幕，因此沒有充足時間重新做外包裝設計，薯條盒、飲料杯都是純白色的，外帶紙袋則是純棕色，而番茄醬及其他醬料包則是用黑筆塗掉原本的麥當勞標誌。

開幕當日，在「美味，就是這樣」店內用餐的客人。 (路透)
開幕當日，在「美味，就是這樣」店內用餐的客人。 (路透)

執行長帕羅耶夫（Oleg Paroev）也指出，「美味，就是這樣」供應的所有餐點中，除了2%的麥當勞原始配方之外，其他原料全都是來自俄羅斯。帕羅耶夫在開幕記者會上表示：

「我們的目標是，我們的客人不會注意到食物品質或是氛圍的差異。」

首批15家「美味，就是這樣」在莫斯科及周邊地區開業，帕羅耶夫告訴媒體，6月底之前將有200家店面重新開幕，在夏季結束前，全俄羅斯將有850家「美味，就是這樣」。這也標誌著，由俄羅斯本地業主取代麥當勞，成為俄國速食龍頭的時代展開，這也同時象徵著俄羅斯和西方正在分道揚鑣——從蘇聯解體前夕，麥當勞隨著西方思想、西方文化、西方美食的腳步進入鐵幕，到如今俄羅斯的執政者用軍隊和砲火，想要驅離西方秩序和價值，並證明自己能夠取而代之。

「美味，就是這樣」開幕隔日，門市外的排隊人潮。(Getty Images)
「美味，就是這樣」開幕隔日，門市外的排隊人潮。(Getty Images)

「美味，就是這樣」的業主戈佛用14億美元、遠低於市價的「象徵性價格」買下麥當勞在俄資產，加上承諾在兩年內不會解雇原本的6萬2,000名員工；俄羅斯當局指出，麥當勞有權在15年內購回資產，不過戈佛表示，「他們向我明確說過不會購回。」

針對「美味，就是這樣」未來的經營，以及能否完全取代麥當勞在俄羅斯人生活中的地位，戈佛說：

「我們無權使用某些顏色、我們無權使用金色拱門標誌、我們無權提及麥當勞...大麥克是麥當勞的故事，之後我們肯定會有相似產品，我們會讓客人喜歡這項產品。」

6月7日，一名工人在俄羅斯聖彼得堡的一家麥當勞外拆除著名的金色拱門標誌。 (路透...
6月7日，一名工人在俄羅斯聖彼得堡的一家麥當勞外拆除著名的金色拱門標誌。 (路透)

麥當勞 俄羅斯 俄國

上一則

在這州辦「真實身分」駕照 說出社安號 免任何證件

延伸閱讀

習普通話前樂玉成調職 中俄關係封不封頂顯尷尬

習普通話前樂玉成調職 中俄關係封不封頂顯尷尬
拜登稱將在烏克蘭邊境建穀倉 俄宣布開人道走廊

拜登稱將在烏克蘭邊境建穀倉 俄宣布開人道走廊
美網不禁俄國選手 梅德維夫將挑戰男單衛冕

美網不禁俄國選手 梅德維夫將挑戰男單衛冕
俄羅斯禁29名英國記者入境 泰晤士報、衛報編輯在列

俄羅斯禁29名英國記者入境 泰晤士報、衛報編輯在列

熱門新聞

這張圖中藏有7個人和1隻貓。取材自推特

找出7人1貓 一張「光學錯覺」圖判斷大腦狀態是否正常

2022-06-10 02:33
一名漁夫釣到一隻巴掌大卻滿身縫線花紋跟一雙大眼的深海怪魚。 （取材自Instagram）

他釣到怪魚「滿身縫線+哭哭眼」 專家揭身份：比恐龍老

2022-06-09 20:08
英勇對抗山獅救主人的牧羊犬Eva。(取材自Instagram)

女子北加州爬山遇山獅攻擊 牧羊犬英勇護主犧牲

2022-06-12 03:06
將冷凍過的保特瓶放在室內，就能達到除濕降溫的功效。取材自推特

夏天熱到滿頭汗？拿保特瓶這麼做「降溫不輸空調」

2022-06-10 01:24
一對日本新人夫妻在已經決定要離婚的情況下，仍礙於面子舉辦婚禮，結果演變成失控場面。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

豪門砸4.5萬辦超高級婚宴 新娘卻崩潰大哭「討厭新郎」

2022-06-10 01:00
一名資深的捕撈龍蝦潛水員意外遭座頭鯨吞噬，最後被拋回海面倖存下來。圖／Ingimage

他遭座頭鯨生吞「眼前一片黑」 30秒後被吐回海面存活

2022-06-11 00:07

超人氣

更多 >
華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應

華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應
彭博：特斯拉電動車龍頭地位 兩年內可能讓給這家車廠

彭博：特斯拉電動車龍頭地位 兩年內可能讓給這家車廠
唐山打人事件：中國女性「受害者有罪論」掀波

唐山打人事件：中國女性「受害者有罪論」掀波
美國是全球最大產油國 為何油價還這麼貴？

美國是全球最大產油國 為何油價還這麼貴？
Fed一口氣調高利率3碼 1994年來最大幅度

Fed一口氣調高利率3碼 1994年來最大幅度