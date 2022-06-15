複製貼上麥當勞：俄羅斯「美味，就是這樣」山寨新滋味？

俄羅斯複製的麥當勞「美味，就是這樣」餐點，外觀與麥當勞相似，但不再能使用麥當勞的標誌，因此改以全白包裝。(Getty Images)

「大麥克是麥當勞 的故事，我們也會有...西方有的，俄羅斯 都能自給自足。」俄羅斯人30多年來熟悉的金色標誌變了樣，它現在變成了一個漢堡、兩根薯條，不過它仍然組成了英文字母M，還加上「名字變了，愛不滅」的口號——除了名字，俄羅斯人要把麥當勞的一切留下來。

麥當勞5月響應制裁俄羅斯、宣布退出俄國 後，擁有當地特許經營權的西伯利亞企業家戈佛（Alexander Govor）買下麥當勞的原資產並更名，6月12日以新名字「美味，就是這樣」（Vkusno & tochka）開幕。位於莫斯科市中心普希金廣場的旗艦門市吸引了數十位民眾排隊，想要再吃到熟悉的漢堡薯條——而1988年同一家店作為全俄羅斯的第一間麥當勞開幕時，門外足足有數千名俄羅斯人，擠滿廣場的人潮無不翹首期盼著品嚐「來自西方資本主義的自由滋味」。

如今普亭發起烏俄戰爭，讓俄羅斯再次與西方世界割裂，俄羅斯真能將來自西方的一切完整複製留下嗎？

「美味，就是這樣」的菜單內容與麥當勞原本的模樣極為相似，只少了部份產品，例如大麥克和冰炫風。(Getty Images)

「美味，就是這樣」的菜單內容和網站介面與麥當勞原本的模樣極為相似，只少了部份產品，例如大麥克和冰炫風，另外麥香雞和麥香魚各自被改名為「雞肉漢堡」和「魚漢堡」；此外新菜單上的售價比麥當勞要低，例如雙層吉士漢堡原本的售價是160盧布，現在則是129盧布(約2.25美元)、麥香魚售價為190盧布(約3.32美元)，「魚漢堡」一個則要價169盧布(約2.05美元)。另外，由於可口可樂也退出了俄羅斯市場，因此「美味，就是這樣」正在尋找新的飲料供應商。

開幕當日，有一名男子在門市內舉牌「還我大麥克」表達對「假麥當勞」的不滿，但也有其他光顧的客人認為，

「味道保持不變...可樂不一樣，但漢堡真的沒有任何變化。」

「美味，就是這樣」的品管經理梅爾庫洛夫（Alexander Merkulov ）表示，漢堡的成分沒有變，新的品牌仍然使用原本麥當勞的設備——當然，餐廳的內部裝潢也繼續沿用。不過，由於俄羅斯的經營商已不得再使用所有麥當勞的標誌，「美味，就是這樣」又在短時間內倉促開幕，因此沒有充足時間重新做外包裝設計，薯條盒、飲料杯都是純白色的，外帶紙袋則是純棕色，而番茄醬及其他醬料包則是用黑筆塗掉原本的麥當勞標誌。

開幕當日，在「美味，就是這樣」店內用餐的客人。 (路透)

執行長帕羅耶夫（Oleg Paroev）也指出，「美味，就是這樣」供應的所有餐點中，除了2%的麥當勞原始配方之外，其他原料全都是來自俄羅斯。帕羅耶夫在開幕記者會上表示：

「我們的目標是，我們的客人不會注意到食物品質或是氛圍的差異。」

首批15家「美味，就是這樣」在莫斯科及周邊地區開業，帕羅耶夫告訴媒體，6月底之前將有200家店面重新開幕，在夏季結束前，全俄羅斯將有850家「美味，就是這樣」。這也標誌著，由俄羅斯本地業主取代麥當勞，成為俄國速食龍頭的時代展開，這也同時象徵著俄羅斯和西方正在分道揚鑣——從蘇聯解體前夕，麥當勞隨著西方思想、西方文化、西方美食的腳步進入鐵幕，到如今俄羅斯的執政者用軍隊和砲火，想要驅離西方秩序和價值，並證明自己能夠取而代之。

「美味，就是這樣」開幕隔日，門市外的排隊人潮。(Getty Images)

「美味，就是這樣」的業主戈佛用14億美元、遠低於市價的「象徵性價格」買下麥當勞在俄資產，加上承諾在兩年內不會解雇原本的6萬2,000名員工；俄羅斯當局指出，麥當勞有權在15年內購回資產，不過戈佛表示，「他們向我明確說過不會購回。」

針對「美味，就是這樣」未來的經營，以及能否完全取代麥當勞在俄羅斯人生活中的地位，戈佛說：

「我們無權使用某些顏色、我們無權使用金色拱門標誌、我們無權提及麥當勞...大麥克是麥當勞的故事，之後我們肯定會有相似產品，我們會讓客人喜歡這項產品。」