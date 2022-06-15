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狗狗坐船墜海失蹤6天「游4.8公里上岸」奇蹟與主人重逢

聯合新聞網／ 綜合報導
一隻狗狗墜海失蹤，自己游了4.8公里上岸，六天後與飼主團聚。 (取材自臉書@Keith Soffes)
一隻狗狗墜海失蹤，自己游了4.8公里上岸，六天後與飼主團聚。 (取材自臉書@Keith Soffes)

帶狗狗出門真的要特別注意安全。日前一則新聞在網路上掀起熱議，一名男子帶著愛犬乘坐釣蝦船出海，狗狗不慎掉入水中，飼主著急的發尋狗啟事看能不能找到愛犬，結果6天後狗狗自己游了4.8公里上岸，透過好心人幫助與男子團聚，讓不少網友嘖嘖稱奇。

綜合外媒報導，美國德州一隻名叫「怪獸(Monster)」的狗與飼主索菲斯(Keith Soffes)6月初一起乘坐釣蝦船出海，回到岸上時索菲斯發現愛犬不見了，著急的他四處尋找就是沒有怪獸的蹤影。心急如焚的索菲斯認為怪獸可能不小心掉到海裡了，連忙在臉書上發了一篇尋狗啟事。

索菲斯的尋狗啟事貼文寫著「我失去生命中的摯愛與朋友，也就是我的愛犬『怪獸』，他小就很習慣跟我一起出海，我不確定到底發生什麼事，但牠可能已經墜海，我心都碎了，希望有人能在71號標記處看見牠，若有找到牠的人拜託通知我」。

索菲斯的尋狗啟事貼出後，他與朋友不眠不休都在搜尋怪獸的蹤影，希望能有奇蹟出現，但六天過去了依然沒有怪獸的消息傳來，就連狗狗是死是活都無從得知。心力交瘁的索菲斯眼看即將放棄的時候奇蹟發生了，索菲斯再度更新他的臉書貼文，表示「我重新找回了我心愛的寶貝『怪獸』」。

索菲斯說，在他發布尋狗啟事後第六天，有一名好心人傳訊息告訴他「怪獸」找到了，令人意外的是，怪獸自己在落海後求生意志相當強烈，在海中游泳4.8公里後上岸後，找到了好心人幫忙才重新和飼主連絡上。索菲斯連忙去把怪獸帶回家，一見到愛犬就是猛抱猛親，狗狗也相當黏膩的窩在主人懷裡。

索菲斯指出，他很謝謝幫他轉發尋狗啟事的所有網友，如此一來他才能再度平安的把怪獸帶回家，「我再也不會讓狗狗跟我分開了」。有網友提醒說之後帶怪獸出海要小心，「最好是給牠穿上救生衣」，免得憾事再度發生。

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