晚餐有講究 不做這3件事 還能成功瘦身

什麼時間吃晚餐很重要。圖／摘自pexels

這兩年的疫情 下來，許多人開始居家上班、待在室內的時間也多了，也更注意養生之道。也有人趁著這波疫情開始減肥，用「輕斷食」的方式來改變平時的飲食習慣。

許多人為了減肥，甚至忽略主食來減肥，或不吃晚餐以免增加肥胖 的機率。但一日三餐中，每頓飯對人體都非常重要。為了迎接接下來要到來的夏日，每個人卯足了全力為了讓體態看起來輕盈，穿衣服才不會顯胖，但在這樣的減肥方式下，可能導致血糖過低，還有夜間在消化的活動中，沒有足夠的能量供給體內攝取，這樣反倒會削弱腸胃的功能。

因此，不吃晚餐的減肥方式，不僅減不了肥，還可能間接影響健康；以下幾個「不」，供大家參考。

一、晚餐時間不要太晚吃

晚餐吃得太晚其實會影響到身體健康。因為晚餐吃得太晚會導致食物在腸胃道積聚，長久以來，就會降低腸胃的消化能力。如果是一個作息正常的人，有早睡的習慣，就會使得這些食物停留在胃部中沒有消化，能想像沒有插電冰箱內的食物嗎？

二、晚餐後別喝過多的酒

晚餐不要喝太多酒精。圖／摘自pexels

許多人在晚餐後，會來一杯酒，配著影集、電影來享受自己一天的悠閒時間。但酒精是非常刺激飲品，經常過多的飲用對健康相當不利，且長期大量飲酒的人，可能會出現急性、慢性的酒精中毒、情緒不穩定、意識喪失、肌肉不協調、中樞呼吸麻痺症狀等，嚴重可能會導致呼吸及循環的衰竭現象。

晚飯後過量的飲酒，會增加酒精性心臟病、心律失常、高血壓 、高血脂，及各種慢性疾病的可能性。且晚上喝太多的酒，可能會阻礙人體的新陳代謝，不斷地刺激腸胃，嚴重還會影響睡眠品質，對健康非常的不利。

三、晚餐別吃到飽

晚餐不要吃太飽。圖／摘自pexels

晚餐吃太多可能會導致食物在體內轉化成熱量卻無法消耗，因此被儲存在體內的食物就慢慢形成脂肪。一但體內脂肪過量，就會導致肥胖的發生，並導致許多疾病接踵而來。

此外，晚餐吃得太多，可能會導致消化功能無法被完全的消化，使得食物在體內累積，超過了腸胃的負荷量，導致健康上的損害，腸胃道也會跟著有疾病的發生可能性。

若以上症狀過於嚴重，或出現不適的症狀，請立即請教醫師諮詢健康狀況，千萬別把自己當成醫師來診斷自己身體的病因，因為延遲了可能也會耽誤到治療的黃金時期。