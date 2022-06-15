我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國熔斷政策放寬 北美、歐洲、南亞多條航線復飛

油價轉跌 Fed大幅升息陰影打壓金屬和金價

超小迷你宅「塞滿5隻胖燕子寶寶」表情根本複製貼上

聯合新聞網／ 綜合報導
燕子寶寶們全擠在小小的巢裡。圖／擷自推特@chibiko_todo
燕子寶寶們全擠在小小的巢裡。圖／擷自推特@chibiko_todo

小孩長得快，就連燕子寶寶也不例外！日本一名住在福井縣的網友日前在社群平台推特上分享一張照片，表示自己直擊到了一個「超擠」的燕子巢，裡頭肥肥胖胖的燕子寶寶們全塞在一塊，擁擠的模樣讓推主直呼「這設計不良啦！」

從推特用戶@chibiko_todo上傳的照片可以看到，小小的鳥巢裡塞著5隻胖嘟嘟的燕子寶寶，擁擠得就像快把屋子撐爆了一樣，讓許多網友感嘆「小孩的生長速度真的超出預期啦。」而這幾隻小燕子們也因為外形猶如「複製貼上」般神似，意外引起討論。

而拍攝照片的網友在接受日媒採訪時也表示，自己時常在散步的時候觀察環境，才意外捕捉到這個擁擠的鳥巢。他表示，當時看到巢裡「並肩而立」的燕子寶寶們覺得非常可愛，且牠們看起來也都長得差不多了，似乎將要離巢。

燕子寶寶們擠在一起的照片被分享到網路上後，吸引超過12萬次點讚與轉推，許多網友湧入留言表示「好喜歡牠們胖嘟嘟的樣子」、「燕子：不要擠我！不要擠！」、「燕子的爸媽可能也沒想過小孩長那麼快」、「端端正正的模樣真可愛。」

推特 社群 肥胖

上一則

牛肉麵加一杯「黃色液體」祕方 美味度更上一層樓

延伸閱讀

日本臘腸狗咬玩具球找主人玩 下秒睡著

日本臘腸狗咬玩具球找主人玩 下秒睡著
動物版極限體能王… 烏龜挑戰浮木平衡賽 7隻搖晃剩3隻

動物版極限體能王… 烏龜挑戰浮木平衡賽 7隻搖晃剩3隻
日本保健品牌Umeken 父親節優惠

日本保健品牌Umeken 父親節優惠
化療放療期間 首選日本康複力

化療放療期間 首選日本康複力

熱門新聞

這張圖中藏有7個人和1隻貓。取材自推特

找出7人1貓 一張「光學錯覺」圖判斷大腦狀態是否正常

2022-06-10 02:33
哈利與梅根育有一兒一女。（Getty Images）

哈利王子與梅根女兒滿1歲了 莉莉貝正面照曝光

2022-06-06 23:59
一名漁夫釣到一隻巴掌大卻滿身縫線花紋跟一雙大眼的深海怪魚。 （取材自Instagram）

他釣到怪魚「滿身縫線+哭哭眼」 專家揭身份：比恐龍老

2022-06-09 20:08
英勇對抗山獅救主人的牧羊犬Eva。(取材自Instagram)

女子北加州爬山遇山獅攻擊 牧羊犬英勇護主犧牲

2022-06-12 03:06
將冷凍過的保特瓶放在室內，就能達到除濕降溫的功效。取材自推特

夏天熱到滿頭汗？拿保特瓶這麼做「降溫不輸空調」

2022-06-10 01:24
巫穆都在網路上買二手家具，意外獲得百萬現金，拾金不昧為自己獲得一台新冰箱。示意圖。（取材自pexels）

上網買二手沙發內藏3.6萬元 她嚇壞全數還回喜獲大紅包

2022-06-07 20:48

超人氣

更多 >
黃石公園34年首次關閉 很多華人被害慘了

黃石公園34年首次關閉 很多華人被害慘了
30年房貸利率暴漲至6.28% 近10年之最

30年房貸利率暴漲至6.28% 近10年之最
曼哈頓女以胡椒噴霧攻擊亞裔 1小時內同地點犯案多次

曼哈頓女以胡椒噴霧攻擊亞裔 1小時內同地點犯案多次
世說新聞╱華人區房價也降了 未來要跳水？

世說新聞╱華人區房價也降了 未來要跳水？
暴雨洪災重創黃石國家公園 34年來首度全面關閉

暴雨洪災重創黃石國家公園 34年來首度全面關閉