比被雷劈機率還低 單期樂透竟出現「50注中頭獎」1人拿34萬

中樂透頭獎是許多人一生都遇不到的好運，不過南韓最新一期樂透開獎後竟出現多達50注中獎的狀況，如此誇張的巧合也引起外界質疑是否有人為操縱。(取材自官網)

中樂透頭獎是許多人一生都遇不到的好運，不過南韓 最新一期樂透開獎後竟出現多達50注中獎的狀況，如此誇張的巧合也引起外界質疑是否有人為操縱。

東亞日報報導，南韓樂透的玩法為「45個號碼中任選6個」，而本月11日開出的第1019期樂透頭獎號碼依大小排列分別為「1、4、13、17、34、39」以及特別號「6」，只要除特別號外的6個號碼全中便贏得頭獎，而這次竟有共50注頭獎得主、每注可分到4億3856萬5140韓元（約34萬美元）。此前的最高記錄是2013年5月18日第546期的30注頭獎。

根據南韓企劃財政部 的彩券委員會指出，此次中頭獎的50注當中有42注自選號碼、6注電腦選號和2注為自選加電選。值得注意的是，在歷年頭獎出現最多次的「前7大號碼」中這次就出現了6個，包括1（174次）、4（168次）、13（172次）、17（172次）、34（177次）和39（168次）。

面對如此誇張的結果，有網友表示「中頭獎的機率比被雷劈還低，但上周就有50人被雷劈」，更有人質疑如此巧合稱「沒有人為操縱的可能嗎？」，對此樂透相關負責人表示「中頭獎本身機率是814萬分之一，這確實可視為巧合」。