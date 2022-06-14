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瑪麗蓮夢露經典晚禮服 被金卡戴珊大屁股撐壞了

娛樂新聞組／綜合報導
金卡戴珊穿上女星瑪麗蓮夢露1962年為美國前總統甘迺迪唱生日快樂歌時穿的服裝現身Met Gala。（美聯社）
金卡戴珊穿上女星瑪麗蓮夢露1962年為美國前總統甘迺迪唱生日快樂歌時穿的服裝現身Met Gala。（美聯社）

上個月在紐約的MET Gala慈善舞會上，金卡戴珊(Kim Kardashian)穿著瑪麗蓮夢露(Marilyn Monroe)的舊服，博得不少版面。沒想到近日「瑪麗蓮夢露收藏」官方Instagram帳號上傳了這件骨董裙在金卡戴珊穿過後的損壞照，並跟原先完好的模樣做對比，指出夢露的經典晚禮服撐壞了。

金卡戴珊今年5月穿上瑪麗蓮夢露1962年替美國前總統甘迺迪獻唱生日快樂歌時所穿的金色禮服出席，該套服裝的拍賣價達480萬美元，又具有歷史意義，引起話題。

金卡戴珊為了穿進這條裙子，3周內減掉7公斤，但大屁股依舊無法把禮服完全穿進去。上場前，她巧妙的利用披肩遮住了臀部，讓記者和觀眾都無法發現。

據金卡戴珊身邊的人表示，由於此條禮服太名貴，金卡戴珊實際上只穿了15分鐘，其他時候穿的都是複製品。

金卡戴珊歸還裙子後，有媒體曝光了借前和借後的對比圖，由於卡戴珊的臀圍過大，這條裙子在臀部拉鏈處被撐裂。「瑪麗蓮夢露收藏」官方Instagram帳號公開的照片中可以看到許多水晶跟亮片不見了，甚至只有絲線掛在上面，布料也有明顯撕扯過的痕跡。

金卡戴珊借前和借後的對比圖，裙子明顯損壞。（取材自Instagram)
金卡戴珊借前和借後的對比圖，裙子明顯損壞。（取材自Instagram)

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