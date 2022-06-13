我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖／104：94 NBA總冠軍戰G5 勇士搶下聽牌勝

國會暴亂第2次聽證會 川普親信逐一駁斥大選舞弊

奇異果連皮吃更營養 3種「報廢食材」可提升免疫力

聯合新聞網／ 綜合報導
奇異果果皮營養豐富，紐西蘭人還把連皮吃當常態。(取材自ingimage)
奇異果果皮營養豐富，紐西蘭人還把連皮吃當常態。(取材自ingimage)

人的飲食習慣往往與喜好相關，不過有些不容易被人們接受、經常扔進垃圾桶裡的東西，其實不只能吃，還可能對人體有益。最近日本媒體「日刊現代」，就訪問到醫學博士中尾健太郎，並列舉了三種經常被一般人當成廚餘，但其實營養價值極高的食物。

米糠

米糠是白米、玄米在精米化過程中所出現的產物，過去都拿來作為肥料或者家畜的飼料，也因為容易腐化的關係，所以用不完就會直接報廢。但米糠其實擁有著白米沒有的營養素，例如維他命B群、亞鉛等等，有著促進新成代謝、增生紅血球的功效。最近也有廠商找出抗氧化的方法販售米糠，不妨在煮飯或煮湯的時候，放一點當配料替營養加分。

酪梨種子

酪梨本身就是營養豐富的水果，其種子不只能吃，而且還含有黃酮醇、兒茶素、維他命C、水溶性食物纖維等等，具有提升免疫力、抑制糖尿病、高血壓動脈硬化、脂肪代謝異常等功能。可以將酪梨種子打成粉之後，加到冰沙或茶之類的飲料食用。

奇異果果皮

奇異果果皮的纖維含量，約是果肉本身的兩倍，另外還含有維他命C、葉酸、多酚等成分。具有抗氧化、預防發炎、提升免疫力等等作用。雖然一般人不習慣吃奇異果果皮，但其實在奇異果的產地紐西蘭，連著果皮一起吃是常態。如果真的不習慣，可以切成片狀和蜂蜜一起吃，又或者打成泥，做成果醬或者冰沙，就能兼顧營養及美味。

奇異 免疫力 高血壓

上一則

獵鷹叼婚戒、到大藍洞潛水訂婚 個人化求婚行程熱門

下一則

又大又亮年度第2大滿月 「超級月亮」美東14日登場

延伸閱讀

紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？

紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？
染疫後返工風險高 人手不足「醫護都在忍」

染疫後返工風險高 人手不足「醫護都在忍」
養生／吃彩虹飲食 增強免疫力

養生／吃彩虹飲食 增強免疫力
只打新冠疫苗還不夠 專家建議冬天前這些疫苗都該打

只打新冠疫苗還不夠 專家建議冬天前這些疫苗都該打

熱門新聞

哈利與梅根育有一兒一女。（Getty Images）

哈利王子與梅根女兒滿1歲了 莉莉貝正面照曝光

2022-06-06 23:59
這張圖中藏有7個人和1隻貓。取材自推特

找出7人1貓 一張「光學錯覺」圖判斷大腦狀態是否正常

2022-06-10 02:33
一名漁夫釣到一隻巴掌大卻滿身縫線花紋跟一雙大眼的深海怪魚。 （取材自Instagram）

他釣到怪魚「滿身縫線+哭哭眼」 專家揭身份：比恐龍老

2022-06-09 20:08
英勇對抗山獅救主人的牧羊犬Eva。(取材自Instagram)

女子北加州爬山遇山獅攻擊 牧羊犬英勇護主犧牲

2022-06-12 03:06
將冷凍過的保特瓶放在室內，就能達到除濕降溫的功效。取材自推特

夏天熱到滿頭汗？拿保特瓶這麼做「降溫不輸空調」

2022-06-10 01:24
巫穆都在網路上買二手家具，意外獲得百萬現金，拾金不昧為自己獲得一台新冰箱。示意圖。（取材自pexels）

上網買二手沙發內藏3.6萬元 她嚇壞全數還回喜獲大紅包

2022-06-07 20:48

超人氣

更多 >
紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？

紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？
投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

傷勢重？被禁言？唐山被害人至今未發聲 網憂「不單純」

傷勢重？被禁言？唐山被害人至今未發聲 網憂「不單純」
唐山警疑涉包庇 收60萬縱放嫌犯開奔馳逃往江蘇

唐山警疑涉包庇 收60萬縱放嫌犯開奔馳逃往江蘇