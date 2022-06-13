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電影出現女同志接吻 迪士尼「巴斯光年」阿聯上映前夕遭禁

中央社／杜拜13日綜合外電報導
「巴斯光年」衍生自「玩具總動員」同名角色，即將展開一段精彩絕倫的太空冒險。（圖：迪士尼提供）
「巴斯光年」衍生自「玩具總動員」同名角色，即將展開一段精彩絕倫的太空冒險。（圖：迪士尼提供）

阿拉伯聯合大公國今天宣布禁止美國迪士尼（Disney）動畫電影「巴斯光年」（Lightyear）在該國電影院上映。這部原訂16日在阿聯上映的電影中，有女同志接吻的畫面。

阿拉伯聯合大公國媒體監管局（Media Regulatory Office）今天在推特發文表示，巴斯光年被禁的原因是「違反該國媒體內容標準」，並上傳一張電影主要角色巴斯光年（Buzz Lightyear）上面有紅色圓圈中間一條斜線的禁止標誌。

媒體監管局並未具體說明違規內容為何。根據報導，巴斯光年片中同性接吻畫面被剪輯掉後，在迪士尼旗下皮克斯（Pixar）動畫工作室工作人員申訴後恢復。

巴斯光年原訂6月16日在阿拉伯聯合大公國上映。但媒體監管局宣布，巴斯光年因違反該國內容標準，而未取得公開播映執照。

和其他中東國家一樣，同性關係在阿拉伯聯合大公國也是不合法的。

就在巴斯光年被禁演前6個月，阿拉伯聯合大公國才宣布將停止電影發行審查，並宣布21歲以上可以觀賞的成人電影分級。

阿拉伯聯合大公國被認為是波斯灣國家中較自由的國家之一，在波灣地區，有成人內容的電影通常會經過剪輯或移除處理。

鄰國沙烏地阿拉伯的電影審查單位婉拒評論是否允許巴斯光年上映。

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