目擊鰻魚狂扭「離家出走」 他傻眼、通知餐廳老闆...

逃家的鰻魚。（圖／翻攝自推特@3nakayamaerika8）

鰻魚也會離家出走？日本 一名網友日前在社群 平台推特 發出一則推文，詢問廣大網友「大家在日常生活中說過哪些不切實際的台詞呢？」並附上了一隻鰻魚在地上扭動的照片，吸引超過14萬次點讚數與轉推，意外引發全網討論。

從推特用戶@3nakayamaerika8上傳的照片可以看到，地上的鰻魚個頭不小，捲曲的身體看起來活動力十足。原來，推主在路上行走時，意外在地板上看見了一隻活蹦亂跳的鰻魚，「超現實」的畫面讓他備受衝擊，並在貼文中寫下，「穿過窗簾、與餐廳老闆四目相交，我對他說『那個⋯⋯不好意思，鰻魚逃跑了。』」

據了解，這條鰻魚在無人發現的情況下脫逃成功，儘管最後還是被送回餐廳，但這段小插曲也在推特上掀起話題，吸引許多人湧入留言表示「如果我是鰻魚我也會想逃」、「怎麼看起來好像很新鮮的樣子」、「真是個在路上抓鰻魚的寶貴經驗」、「鰻魚越跑，我越想吃。」