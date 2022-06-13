三星堆祭祀坑出土文物 溯自3200年前的商朝

三星堆最新出土3000年前的商代文物。（取材自央視）

中國四川省文物考古研究院13日就「三星 堆遺址考古」發掘進行階段性成果發布。共計出土編號文物近1萬3000件，基本確認遺址祭祀區內分布的商代遺存均與祭祀活動有關，確認三星堆祭祀坑的年代，最早溯自3200年前的商朝晚期，實證古蜀文明是中華文明的重要組成部分。

三星堆博物館 今天召開新聞發布會，發表「考古中國」重大專案三星堆遺址考古發掘進行階段性成果。

三星堆遺址祭祀區以及新發現六座「祭祀坑」的整個發掘工作實現多學科融合，40家考古發掘、文物保護、多學科研究、數位化服務等單位聯合攻關，考古學、歷史學、物理學、化學、古生物學、古地質學、古環境學等多個相關領域學者近200人參與現場發掘、科技考古以及文物保護等工作。

三星堆考古人員細心的挖掘文物。（取材自央視）

考古人員在面積將近1萬3000平方米， 6座坑共計出土編號文物近1萬3000件，其中相對完整的文物3155件。

考古隊對近200個樣品進行了碳14測年，測年資料集中在西元前1131年至1012年，除五號坑和六號坑年代稍晚之外，3號坑、4號坑、7號坑、8號坑的埋藏年代一致，為商代晚期，距今約3200年至3000年，解決了過去30年來關於「祭祀坑」埋藏年代的爭議。

本次發掘的若干新器物顯示出三星堆遺址與中國其他地區存在的密切文化聯繫，3號坑、8號坑發現的銅尊、銅罍、銅瓿為中原殷商文化的典型銅器，3號坑、4號坑發現的玉琮來自甘青地區齊家文化，3號坑、7號坑、8號坑發現的有領玉璧、玉璋、玉戈在河南 、陝西、山東以及廣大的華南地區都有發現，各坑大量發現的金器則與半月形地帶自古有之的金器使用傳統相符。確切表明三星堆遺址所屬的古蜀文明是中華文明的重要一員。