我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

比特幣跌破2.5萬美元 經濟學家估會摔到2萬美元

「石塊從天砸下 頭部2吋傷口」北加華裔市議員 被襲擊

烏克蘭東部前線軍隊舉行婚禮 新人：日子還是要過

中央社／德魯日基夫卡12日綜合報導
烏克蘭軍隊12日在東部小鎮德魯日基夫卡前線戰鬥中休息片刻，為兩對情侶舉行婚禮。(Getty Images)
烏克蘭軍隊12日在東部小鎮德魯日基夫卡前線戰鬥中休息片刻，為兩對情侶舉行婚禮。(Getty Images)

烏克蘭軍隊今天在東部前線戰鬥中休息片刻，為兩對情侶舉行婚禮。法新社記者說，婚禮期間可聽到空襲警報響起三次，還說其中一名新娘穿著迷彩褲出席婚禮。

法新社報導，這兩對年輕的情侶幾個月前在軍中認識，今天在陽光普照下於烏克蘭東部小鎮德魯日基夫卡（Druzhkivka）結為連理，此地距離烏軍對抗俄軍的前線戰區40公里。

23歲新娘柳塔（Khrystyna Lyuta）身穿迷彩褲和軍靴，搭配傳統的烏克蘭紅色繡花上衣。她解釋說：「我習慣了這種軍服。」

她的丈夫是28歲的米哈爾丘克（Volodymyr Mykhalchuk），他兩個月前接受動員，兩人才認識。他們都住在西南部的文內齊亞（Vinnytska）地區，彼此距離約5公里，若非發生戰爭，或許就不會相識。

23歲新娘柳塔身穿迷彩褲和軍靴，搭配傳統的烏克蘭紅色繡花上衣，與28歲的米哈爾丘...
23歲新娘柳塔身穿迷彩褲和軍靴，搭配傳統的烏克蘭紅色繡花上衣，與28歲的米哈爾丘克12日結婚。(Getty Images)

柳塔解釋為何兩人決定結婚時說：「戰爭就是戰爭，但日子還是要過下去。」米哈爾丘克表示：「這不是倉促決定。重要的是我們彼此相愛，我們想在一起。」

另一名新娘是在通信部隊工作的23歲女子克莉絲蒂娜（Kristina），她今天選穿帶有紅色民俗刺繡的傳統白色服裝，丈夫也是23歲，是一名狙擊手。

克莉絲蒂娜說：「我認為這是為了建立新的家庭，無論何種地點或方式都無所謂。」

兩位新郎都穿著軍服。

在通信部隊工作的23歲女子克莉絲蒂娜，12日選穿帶有紅色民俗刺繡的傳統白色服裝，...
在通信部隊工作的23歲女子克莉絲蒂娜，12日選穿帶有紅色民俗刺繡的傳統白色服裝，丈夫也是23歲，是一名狙擊手。(Getty Images)

新人們預定在同一天返回戰區工作。他們的指揮官告訴法新社：「我沒辦法讓他們放多天假，唯一能做的是先不會派他們到前線，他們會待在後方。」

兩對新人今天都沒有家屬在現場見證，但他們說，家人都能體諒。

主持婚禮的神職人員告訴法新社，這是俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，這個旅在戰時首辦婚禮，「現在還在戰爭，沒有時間舉行大型慶祝活動」。

烏克蘭 俄羅斯

上一則

爆谷歌AI聊天機器人可能「有靈魂」 工程師被停職

下一則

三星堆祭祀坑出土文物 溯自3200年前的商朝

延伸閱讀

平民難以疏散 衛報：俄軍炸毀北頓內次克連通外界橋梁

平民難以疏散 衛報：俄軍炸毀北頓內次克連通外界橋梁
美官員：俄恐數周內攻下盧甘斯克

美官員：俄恐數周內攻下盧甘斯克
俄飛彈轟炸烏西城市克奧提科夫 22人受傷

俄飛彈轟炸烏西城市克奧提科夫 22人受傷
談中核武發展 魏鳳和：2019年閱兵展示新武器已列裝

談中核武發展 魏鳳和：2019年閱兵展示新武器已列裝

熱門新聞

哈利與梅根育有一兒一女。（Getty Images）

哈利王子與梅根女兒滿1歲了 莉莉貝正面照曝光

2022-06-06 23:59
這張圖中藏有7個人和1隻貓。取材自推特

找出7人1貓 一張「光學錯覺」圖判斷大腦狀態是否正常

2022-06-10 02:33
外科醫師鍾雲霓警示，肛門的皮膚很像稚嫩的嘴唇，本來就該有點濕潤與油脂，因此不該粗魯對待它。示意圖。（取材自pexels）

肛門別洗太乾淨 醫提5大正確觀念：有味道不代表髒

2022-06-05 04:58
一名漁夫釣到一隻巴掌大卻滿身縫線花紋跟一雙大眼的深海怪魚。 （取材自Instagram）

他釣到怪魚「滿身縫線+哭哭眼」 專家揭身份：比恐龍老

2022-06-09 20:08
將冷凍過的保特瓶放在室內，就能達到除濕降溫的功效。取材自推特

夏天熱到滿頭汗？拿保特瓶這麼做「降溫不輸空調」

2022-06-10 01:24
巫穆都在網路上買二手家具，意外獲得百萬現金，拾金不昧為自己獲得一台新冰箱。示意圖。（取材自pexels）

上網買二手沙發內藏3.6萬元 她嚇壞全數還回喜獲大紅包

2022-06-07 20:48

超人氣

更多 >
唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？

唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？
上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

拜登若不選連任 賀錦麗難接班 民主黨5人可能出馬

拜登若不選連任 賀錦麗難接班 民主黨5人可能出馬

全美平均油價首破5元 夏季恐破6元…這州最便宜

全美平均油價首破5元 夏季恐破6元…這州最便宜
唐山駐唱女歌手被關狗籠 輿論發酵警方速逮4嫌

唐山駐唱女歌手被關狗籠 輿論發酵警方速逮4嫌