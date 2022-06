「侏羅紀世界3」票房大賣 首周登冠接棒「捍衛戰士」

侏羅紀世界三部曲最終章「侏羅紀世界:統霸天下」,首周上映即登上北美票房第一。圖為片中一幕。(美聯社)

侏羅紀世界三部曲最終章「侏羅紀世界:統霸天下」(Jurassic World: Dominion)票房開紅盤,首周上映即賣破億元,截至12日已累計1億4340萬元,接替「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick)登上北美票房冠軍寶座;全球票房累計3億8900萬元。

環球影業(Universal)國內發行總裁奧爾(Jim Orr)直呼:「我們樂壞了,侏羅紀世界3有非常廣大且極度熱情的觀眾。」

「侏羅紀世界3」的成功也再次反映今年夏季電影產業正持續復甦,隨著「奇異 博士2」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)、「捍衛戰士2」到本次「侏羅紀世界3」接力上陣,觀眾也陸陸續續回到電影院 中。

「侏羅紀世界3」在北美共4676間影廳上映,根據環球影業統計,男性觀眾占56%,25歲以上的觀眾占54%。

然而影評對這場「恐龍盛會」的反應並不如影迷熱情,但根據調查,觀眾似乎仍頗為享受,「侏羅紀世界3」在CinemaScore網站評分為A-,爛番茄觀眾評分獲得81%。

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)說:「觀眾想要在大螢幕上看到恐龍,影評怎麼想不重要。」

許多觀眾的確也盡可能選擇在最大的螢幕上觀賞電影,「侏羅紀世界3」的全球IMAX票房占2500萬元,3D影廳收入約占全球票房的25%。

3D播映技術領導品牌「RealD」執行長與總裁里德表示:「觀眾對這系列裡巨型生物的胃口還是相當大,影迷想要以3D的形式體驗這部電影。」

對於每周都在學習如何在疫情 時代求生存的電影產業來說,「捍衛戰士2」與「侏羅紀世界3」的亮眼表現具有重要意義,過去很長一段時期,似乎只有超級英雄電影能夠挺過疫情衝擊,但近幾周大熱的這兩部電影都不屬於超級英雄系列,而是經典老片的續作。

「捍衛戰士2」仍持續在空中翱翔,上映第三周票房僅下滑44%,進帳約5000萬元,北美排名第二,目前北美票房總額已達3億9330萬元;「奇異博士2」上映第六周票房排行第三。