4款iPhone 14模型機曝光 Pro系列少了瀏海變打孔螢幕

YouTube頻道iUpdate曝光iPhone 14系列四款模型機。（截自YouTube）

蘋果 公司在全球開發者大會（WWDC）宣布多項軟體功能更新與展示最新的作業系統iOS 16，預期將在秋季推出新iPhone 14發表會，YouTube 頻道iUpdate曝光iPhone 14的四款模型機，影片可見驚嘆號形狀的螢幕開孔與更大的相機凸起等，讓果粉們興奮不已。

目前已知今年蘋果將會推出4款iPhone 14機型，分別為6.1吋iPhone 14、6.7吋iPhone 14 Max、6.1吋 iPhone 14 Pro 和6.7吋iPhone 14 Pro Max ，其中mini系列因近年銷售不佳，導致蘋果今年改用6.7吋iPhone 14 Max 大尺寸取代。

據曝光影片顯示，iPhone 14和iPhone 14 Max除了後者大螢幕與機身，外觀上幾乎與 iPhone 13相同，不論是主鏡頭、背蓋、邊緣以及底部充電孔造型都類似，同樣具備瀏海設計、鋁邊框等，並無太大變化。較特別的是此為首度在6.7 吋大螢幕iPhone上，採用霧面鋁金屬邊框而不是不鏽鋼金屬邊框的款式。

iPhone 14與iPhone 14 Max設計上，採用霧面鋁金屬邊框。（截自YouTube）

至於iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的變化則較大，iUpdate的影片也驗證先前的傳言，蘋果今年將放棄取消在高階機款的瀏海設計，轉而採用新的「驚嘆號」挖孔螢幕，據傳將有利於提升可視面積。

iPhone 14 Pro系列後鏡頭上，明顯比 iPhone 13 Pro系列更大、更凸，外界預期蘋果將首度配置4800萬畫素鏡頭，因此才會具有更大的外形尺寸。

iPhone 14 Pro系列以打孔螢幕取代原先的「瀏海」。（截自YouTube）

來源：YouTube iUpdate