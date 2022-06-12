我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？

拜登：是否訪問沙烏地阿拉伯 尚未決定

4款iPhone 14模型機曝光 Pro系列少了瀏海變打孔螢幕

編譯中心／綜合報導
YouTube頻道iUpdate曝光iPhone 14系列四款模型機。（截自YouTube）
YouTube頻道iUpdate曝光iPhone 14系列四款模型機。（截自YouTube）

蘋果公司在全球開發者大會（WWDC）宣布多項軟體功能更新與展示最新的作業系統iOS 16，預期將在秋季推出新iPhone 14發表會，YouTube頻道iUpdate曝光iPhone 14的四款模型機，影片可見驚嘆號形狀的螢幕開孔與更大的相機凸起等，讓果粉們興奮不已。

目前已知今年蘋果將會推出4款iPhone 14機型，分別為6.1吋iPhone 14、6.7吋iPhone 14 Max、6.1吋 iPhone 14 Pro 和6.7吋iPhone 14 Pro Max ，其中mini系列因近年銷售不佳，導致蘋果今年改用6.7吋iPhone 14 Max 大尺寸取代。

據曝光影片顯示，iPhone 14和iPhone 14 Max除了後者大螢幕與機身，外觀上幾乎與 iPhone 13相同，不論是主鏡頭、背蓋、邊緣以及底部充電孔造型都類似，同樣具備瀏海設計、鋁邊框等，並無太大變化。較特別的是此為首度在6.7 吋大螢幕iPhone上，採用霧面鋁金屬邊框而不是不鏽鋼金屬邊框的款式。

iPhone 14與iPhone 14 Max設計上，採用霧面鋁金屬邊框。（截自...
iPhone 14與iPhone 14 Max設計上，採用霧面鋁金屬邊框。（截自YouTube）

至於iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的變化則較大，iUpdate的影片也驗證先前的傳言，蘋果今年將放棄取消在高階機款的瀏海設計，轉而採用新的「驚嘆號」挖孔螢幕，據傳將有利於提升可視面積。

iPhone 14 Pro系列後鏡頭上，明顯比 iPhone 13 Pro系列更大、更凸，外界預期蘋果將首度配置4800萬畫素鏡頭，因此才會具有更大的外形尺寸。

iPhone 14 Pro系列以打孔螢幕取代原先的「瀏海」。（截自YouTube...
iPhone 14 Pro系列以打孔螢幕取代原先的「瀏海」。（截自YouTube）

來源：YouTube iUpdate

iPhone 蘋果 YouTube

上一則

美國隊長專屬香水？愛馬仕新男香描繪冰封甦醒的氣味

下一則

用珠寶製作的DIOR高訂服 紮染印花圖騰捕捉高訂精神

延伸閱讀

iPhone鎖定畫面新變革 Visual Look Up直接去背抓主照

iPhone鎖定畫面新變革 Visual Look Up直接去背抓主照
中企豪擲2億 犒員工iPhone 13 還要送房送車

中企豪擲2億 犒員工iPhone 13 還要送房送車
聽音樂入眠「睡著就關閉」她教iPhone這功能輕鬆達成

聽音樂入眠「睡著就關閉」她教iPhone這功能輕鬆達成
小摩：中國封控對iPhone 14生產的衝擊 恐比預期嚴重

小摩：中國封控對iPhone 14生產的衝擊 恐比預期嚴重

熱門新聞

外科醫師鍾雲霓警示，肛門的皮膚很像稚嫩的嘴唇，本來就該有點濕潤與油脂，因此不該粗魯對待它。示意圖。（取材自pexels）

肛門別洗太乾淨 醫提5大正確觀念：有味道不代表髒

2022-06-05 04:58
哈利與梅根育有一兒一女。（Getty Images）

哈利王子與梅根女兒滿1歲了 莉莉貝正面照曝光

2022-06-06 23:59
在廁所中薄荷很不錯。(取材自pexels)

拯救廁所臭味有妙招 種下這4款植物抑菌又除臭

2022-06-04 01:10
這張圖中藏有7個人和1隻貓。取材自推特

找出7人1貓 一張「光學錯覺」圖判斷大腦狀態是否正常

2022-06-10 02:33
一名漁夫釣到一隻巴掌大卻滿身縫線花紋跟一雙大眼的深海怪魚。 （取材自Instagram）

他釣到怪魚「滿身縫線+哭哭眼」 專家揭身份：比恐龍老

2022-06-09 20:08
男子穿上裙子打扮成伴娘，是為了送自己相識27年的髮小出嫁。 （影片截圖）

「最強伴娘」山東男穿裙裝 只為送27年青梅竹馬出嫁

2022-06-05 03:15

超人氣

更多 >
中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕

中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕
普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史

普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史
徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛

徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛
投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工

投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工
好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望

好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望