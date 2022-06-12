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女子北加州爬山遇山獅攻擊 牧羊犬英勇護主犧牲

聯合新聞網／綜合報導
英勇對抗山獅救主人的牧羊犬Eva。(取材自Instagram)
英勇對抗山獅救主人的牧羊犬Eva。(取材自Instagram)

一隻比利時牧羊犬上個月和女主人去登山，遭遇一隻山獅攻擊，牧羊犬奮勇保護主人而重傷，幾天前傷重不治，讓主人非常愧疚和傷心。

這隻勇敢的牧羊犬名叫Eva，牠上月16日和24歲的主人愛琳（Erin Wilson）到北加州一處山區爬山，愛琳一開始就鬆開牽繩，Eva跑在她前面。沒多久她們就被一隻山獅盯上，這隻野獸朝愛琳衝過來，隔著夾克開始抓咬她的左肩；愛琳嚇得大叫Eva的名字並試圖逃跑，狗狗立刻跑過來助陣。

愛琳表示這隻山獅看起來瘦弱，但體形還是比25公斤的Eva大上一圈，山獅和狗狗打鬥了一會兒，就聽到Eva發出哀號，原來山獅的獠牙狠狠咬進Eva的腦袋，愛琳急得用拳頭以及身邊可取得的物品攻擊山獅，山獅則用腳掌反擊。

由於事發地距離她們的汽車不遠，愛琳趕緊奔回車上拿輪胎熨斗當武器，並且攔下一個路過的駕駛雪倫（Sharon Houston）請求協助。雪倫手邊只有胡椒噴霧劑，看到愛琳這麼焦急於是一起幫忙對抗山獅。山獅後來放開Eva將注意力轉向兩個人類，雪倫將胡椒噴霧噴向山獅，幸好起了作用，山獅立刻逃之夭夭。

她們趕緊將狗狗送下山治療，但最近的獸醫院車程要一小時。最後經醫生診斷，Eva兩處顱骨骨折、顱腔遭刺穿，左眼嚴重腫脹影響視力，傷勢相當嚴重。撐了三個禮拜後，Eva不敵嚴重傷勢，在8日離世，愛琳在Instagram悼念Eva，她悲傷的說狗狗是她的英雄，是她的世界、她的光，最好的朋友，一輩子都會虧欠牠。

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