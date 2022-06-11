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懶人包／台入境居檢15日起全面放寬 10大QA一次查

記者楊德宜、楊雅棠、邱宜君／台北12日電
入境居家檢疫天數放寬為3+4天。（圖：指揮中心提供）
入境居家檢疫天數放寬為3+4天。（圖：指揮中心提供）

台灣中央流行疫情指揮中心昨天宣布，自今6月15日零時起的航班表定抵台時間，於調控入境一定人數總量為前提下，同步放寬下列邊境檢疫措施，所有入境旅客居檢方式改為3+4；至於國籍航空機組員視有無接種疫苗追加劑，分為以篩代檢0+7和3+4兩種情形。初期入境人數總量管制以每周2萬5000人次為原則。

問：入境旅客要什麼身分才能居檢天數為3+4？

答：所有依規定入境的旅客。

問：檢疫天數及處所？

答：入境日為第0天，進行3天居家檢疫及檢疫期滿後接續4天自主防疫，取消原7天自主健康管理。

問：自主防疫期間，要遵守什麼防疫規範？

答：1. 非必要不可外出。

2. 需有兩天內家用抗原快篩陰性檢驗結果，才可外出工作及採買生活必需品。

3. 外出全程戴口罩及保持社交距離。

4. 商務履約得上班、參訪、演講、開會。但仍應全程戴口罩及保持社交距離。

5. 上班期間全程佩戴口罩，維持社交距離，有飲食需求時可暫免佩戴口罩，並於用畢立即佩戴口罩 。

6. 避免出入人潮擁擠場所或與不特定對象接觸。

7. 商務履約得於餐廳之獨立空間內獨自或與特定對象共餐，但應有隔板或維持社交距離。

8. 非急迫性需求之醫療或檢查應延後。

檢疫處所維持1人1戶或入住防疫旅宿，並以於同一檢疫地點完成3天居家檢疫及4天自主防疫為原則。

自主防疫期間應遵守的防疫規範。（圖：指揮中心提供）
自主防疫期間應遵守的防疫規範。（圖：指揮中心提供）

問：自主防疫期間，移工可以工作嗎？學生能否上學？

答：考量移工、漁工及學生採共同生活模式，群聚感染風險較高，由目的事業主管部會督導於原檢疫處所完成自主防疫，且於自主防疫期間不得到校上課、工作，非必要不得外出。

問：入境有哪些檢測措施？

答：來台旅客應持有表定航班時間前2日內COVID-19核酸檢驗報告。入境時在機場／港口配合採集深喉唾液檢體，進行PCR檢測。

問：入境時沒自備快篩，3+4期間該怎麼辦？

答：入境時國際港埠現場工作人員會發放2劑家用抗原快篩試劑，對象為2歲以上旅客，提供檢疫期間有症狀時及自主防疫期間首次外出時使用。

問：可以請家人來接送嗎？

答：除搭乘防疫車隊外，得採親友或機關團體車輛接送，並參照防疫車隊的防疫規範，落實各項防疫措施。

問：是否開放轉機？

答：有開放轉機，交通部民航局規畫來台轉機方案及落實防疫管控措施。

問：國籍航空機組員的檢疫防疫措施？

答：如果入境旅遊疫情第三級地區（長程航班）：

1、已接種疫苗追加劑且滿14天者，採行「以篩代檢」：7天自主健康管理（D0-PCR檢測；每2日快篩或PCR檢測）。

2、未接種疫苗追加劑（含已接種追加劑但未滿14天）者：3天居家檢疫（一人一室為原則，不得外出）+4天自主健康管理（D0-PCR檢測；D4-D7每日快篩或PCR檢測）。

至於是當班往返且未入境旅遊疫情第三級地區（短程航班）：

1、已接種疫苗追加劑且滿14天者：5天自我健康監測，且每5天快篩或PCR檢測；倘最後一次派飛達5天且未再派飛者，得免續定期採檢（再次派飛後應重新計算）。

2、未接種疫苗追加劑（含已接種追加劑但未滿14天）者：7天自主健康管理，且每7天PCR檢測；倘最後一次派飛達7天且未再派飛者，得免續定期採檢（再次派飛後應重新計算）。

問：國籍航空機組員機上個人防護裝備有哪些規定？

答：服務一般旅客時：外科口罩、手套；機上環境清消：外科口罩、手套、面罩／護目鏡、防潑水隔離衣；遇有呼吸道症狀旅客時：得由機組員評估暴露風險及穿著個人防護裝備。

新冠病毒持續變異、傳播速度快、易重複感染，航空公司及機組員務必持續落實外站管制措施及機上適當防護，以避免感染新型變異株，維護自身及親友防疫安全。

國籍航空機組員返台後檢疫措施。（圖：指揮中心提供）
國籍航空機組員返台後檢疫措施。（圖：指揮中心提供）

（資料來源／中央流行疫情指揮中心）

防疫 檢測 口罩

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