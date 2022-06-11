龜的報恩？女淋雨急搶救過馬路烏龜 買彩券「中二獎」

女網友事後買彩券，中了二獎。取材自臉書

動物報恩的例子已經不算少見，但如果親自遇到，你會不會感到很驚訝呢？近日有一名網友在一個下雨的晚上，救了一隻正在過馬上的大烏龜，沒想到經過彩券行一個閃過一個念頭，買了兩張彩券，中了二獎，讓網友看完直呼「好心有好報是真的！」。

一名女網友在臉書 「爆料公社」發文說道，不久前一個下大雨的晚上，開車經過一處時，突然發現馬路上有一隻烏龜正在過馬路，第一直覺就是要救那隻烏龜，也避免騎士因為視線不好撞上，後果會很慘重。只見影片中女子趕緊下車把烏龜移到路邊，再匆忙上車。

女網友和男駕駛第一時間就打算搶救烏龜，馬上把車子停下，衝下去把烏龜移到路邊安全的位置。 取材自臉書

女網友表示，事後有天到了樹林，經過彩券行，忽然一個有一個念頭閃過，來異地買彩券有機會中大獎，於是買了一張威力彩跟539，後來再經過彩券行時，順便看看有沒有中獎，結果第一張威力彩沒中，第二張539出現中獎的音樂，本來心想是中50或100元（台幣，下同），沒想到老闆馬上恭喜她，「中20000喔！」，也是539的第二大獎，女網友當時還心想是不是機器壞了，也開心表示「做好事會有好報，感謝烏龜沒讓我槓龜」。

網友看完也紛紛回應，「明天開始去路邊看有沒有烏龜可以救！」、「我前天也把一隻在馬路中間的蝸牛抓到路邊去，這樣會不會有蝸牛的報恩啊？」、「請問一下哪裡還有烏龜可以救？」、「有那隻烏龜的聯絡方式嗎？我也想救一下」，也有人開玩笑說「烏龜：我要去左邊....你這樣我又要重爬了，本來妳會中200萬現在剩2萬」。