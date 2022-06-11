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他遭座頭鯨生吞「眼前一片黑」 30秒後被吐回海面存活

聯合新聞網／ 綜合報導
一名資深的捕撈龍蝦潛水員意外遭座頭鯨吞噬，最後被拋回海面倖存下來。圖／Ingimage
一名資深的捕撈龍蝦潛水員意外遭座頭鯨吞噬，最後被拋回海面倖存下來。圖／Ingimage

馬薩諸塞州一名資深的捕撈龍蝦潛水員，在水中被重達2萬7000公斤的座頭鯨吞下後，分享劫後餘生的瀕死體驗。頓時間水壓從四面八方衝擊著他，身體能明顯感受到壓力，眼前的一切全都變得黑漆漆。

根據《Daily Star》報導，56歲的龍蝦潛水員邁克爾·帕卡德（Michael Packard），去年在馬薩諸塞州普羅溫斯敦（Provincetown）被一隻座頭鯨吞進嘴裡。他形容被吞下去的瞬間就像被「貨運火車」撞到，「我一頭栽進水裡潛到底部，然後就被撞到了，眼前突然變得一片黑。」

帕卡德的直覺告訴他，自己百分之百是被鯨魚吞掉而非鯊魚，「而這可能會是我死掉的原因。」接著他明顯感受到水的壓力衝到他身體，甚至被鯨魚嘴裡的肌肉擠壓，自己的身體則跟著水流快速移動。

綜合報導，穿著潛水裝備的帕卡德不斷掙扎，在鯨魚浮出水面前，他差不多在鯨魚嘴裡度過生命中最長的30幾秒。此時座頭鯨開始把頭左右晃動，「我看到了光，我知道我在外面了」，很快的他被扔回海中。夥伴們見狀火速將他送往當地科德角醫院（Cape Cod Hospital），帕卡德最終得以幸運存活下來。

龍蝦潛水員邁克爾·帕卡德事發後在當地社團發文，詳述自己歷經的奇幻過程。取材自臉書
龍蝦潛水員邁克爾·帕卡德事發後在當地社團發文，詳述自己歷經的奇幻過程。取材自臉書

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