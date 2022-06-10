女子跟男友車內「連結」染上性病 保險公司判賠520萬

密蘇里州傑克森郡一名女子宣稱自己跟伴侶在車內發生性行為時得到性感染症，將可望從承包該車的Geico保險公司拿到520萬美元的保險賠償金。路透 / Sipa USA

BBC與Sky News報導，密蘇里州 傑克森郡（Jackson County, MO）一名女子宣稱自己跟伴侶在車內發生性行為時得到性感染症（STI，前稱「性病」），現在可能將拿到520萬美元的保險 賠償金。

這名在法庭文件識別為「MO」的女子表示，她跟當時的伴侶在他的車內發生性行為，並因此得到人類乳突瘤病毒（HPV）。法庭文件顯示，該女子自稱2018年得知自己被傳染HPV，聲稱前伴侶明知體內有病毒，卻沒有透露自己有病，留給她「過去與未來的醫療費用」及「心理和生理的痛苦與折磨」。

這名女子於2021年2月向男友投保的Geico保險公司提出，該公司保單應該涵蓋了自己的傷勢和損失，打算爭取100萬美元的賠償金。Geico則否認她的行為在承保範圍內，宣稱她的「傷勢」並非由於「正常使用車輛」造成，也拒絕她提出的和解方案。

據報導，「MO」與她的前伴侶選擇進入仲裁程序，仲裁人則站在他們這一邊，裁定即使男子已經認識到自己HPV確診為陽性，「（被保險人的）汽車 內存在性活動」，「直接引起、或直接促成引起」該女子感染HPV。

仲裁人於2021年5月裁給「MO」520萬美元的損害賠償、由Geico支付，傑克森郡巡迴法院（Jackson County Circuit Court）後來確認仲裁人的決定，Geico則對判決提出上訴，但密蘇里州上訴法院（Missouri Court of Appeals）一個三人合議庭日前裁定維持原判。

Geico正計畫繼續提出聯邦訴訟，主張該女子並不在她男友保單的承保範圍內。