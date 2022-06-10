豪門砸4.5萬辦超高級婚宴 新娘卻崩潰大哭「討厭新郎」

一對日本新人夫妻在已經決定要離婚的情況下，仍礙於面子舉辦婚禮，結果演變成失控場面。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

婚姻是終身大事，而在兩人締結連理之前，該怎麼舉行好一場婚禮，常常是令人傷透腦筋的一件事。許多本來美好的感情，都容易因為婚禮籌備上的不愉快，導致雙方出現摩擦的狀況。

根據日本 媒體「bizSPA!」報導，一位化名「4asam」的前飯店員工透露，當初他們曾經辦過一對銀行員夫妻的婚禮。由於新郎新娘都出身自頗有來頭的家族，因此在他們飯店挑選了最貴的婚禮方案，一位來賓的飲料前就差不多要2萬日幣，而整場婚禮扣掉訂金，剩下的也要600萬日圓（約4.5萬美元）左右。

然而就在飯店籌備時，4asam上司卻驚爆，表示新郎新娘早就決定要離婚了，只是礙於面子的問題，才打算讓婚禮繼續進行。到了婚禮當天，新郎新娘在休息區等待的時候，彼此完全不願意互相見面，各自都待在不同的房間，更讓4asam覺得氣氛相當詭異。

因為兩人身份的關係，所以在場來賓也多是銀行行員的人。新郎逐桌敬酒，毫不節制大口地喝著酒，結果到了兩人必須宣示永遠相愛的高潮場面時，新郎竟然已經提前醉倒而無法配合。新娘此時再也忍受不住，直接當著眾人的面，痛哭斥責新郎「我討厭這個人」。

如此荒唐的一場婚禮，讓身為工作人員的4asam，也都感到難以接受。只能慶幸雖然過程雖然不行，但至少婚禮家長在態度上還算明理人，並沒有對飯店方太過責怪。然而這場本來只求「做做樣子」的婚禮，最後卻連形式都沒扮演好，難免讓飯店方面認為，或許有更好的方式可以解決。