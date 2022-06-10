這本書只寫了圓周率100萬位數 出版25年竟暴紅賣光

日本網友買了名為《圓周率1,000,000位數表》的書，意外讓該書暴紅。取材自推特

奇葩！一名日本 網友買了一本名為《圓周率1,000,000位數表》（円周率1,000,000桁表）的書，打開翻閱才發現該書內文全是圓周率（π）小數點後位數的數字，意外讓這本出版25年的書爆紅，登上銷售排行榜第一名，也讓該書作者相當驚訝，直呼「不知道為何會熱賣到這種程度」。

一名日本網友在推特上分享一本名為《圓周率1,000,000位數表》（円周率1,000,000桁表）的書，翻閱內文發現記載圓周率小數點後位數的數字，每頁有一萬位數，共記載100萬位數，售價為314日圓。

日本網友買了名為《圓周率1,000,000位數表》的書，意外讓該書暴紅。取材自推特

該書最早於1996年出版，作者牧野貴樹當時是一名大學生，他相當喜愛圓周率，所以特別寫程式來計算圓周率，再將算出的數字列印成冊出書，以「暗黑通信團」為出版名，帶著30本首刷叔到日本漫畫二創展覽會「Comic Market」販售，事後二刷又出版300冊，並於書店增加販售點。

牧野貴樹表示，原本以為庫存賣完後就不會再繼續販賣，想不到過了25年仍有人持續下單，後來甚至出現「第3.14刷」、「第3.141刷」、「第3.1415刷」，最新版則為今年3月18日印製的「第3.141592653589刷」（第15刷），至今已賣出近4萬本，近日再度爆紅，於日本亞馬遜 （Amazon）、樂天購物等商城的存貨全數售完。

日本網友買了名為《圓周率1,000,000位數表》的書，意外讓該書暴紅。取材自推特

PTT網友紛紛留言「我超想要這本書，記得之前joke版有團購」、「整人用的嗎」、「我有兩本」、「一看就知道聖誕節 交換禮物用的啊」、「密碼書+1，不然就是惡作劇用」、「也不貴，買來當防身武器」、「之前ptt也團購過，我也買了2本」、「可憐的樹木」。