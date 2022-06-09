他釣到怪魚「滿身縫線+哭哭眼」 專家揭身份：比恐龍老

一名漁夫釣到一隻巴掌大卻滿身縫線花紋跟一雙大眼的深海怪魚。 （取材自Instagram）

大自然中總有許多令人嘖嘖稱奇的未發現生物。最近在社群網站 上一張照片瘋傳，一名漁夫釣到了一隻長相極為奇特的怪魚，牠的身體只有一個成年男子的手掌那麼大，但卻擁有跟身體比例不相符的一雙超大眼睛，乳白色的身體上完全沒有魚鱗覆蓋，模樣相當詭異，掀起網友熱議。

綜合外媒報導，俄羅斯一名漁民費多爾斯托夫（Roman Fedortsov）是海洋界相當有名的網紅，他經常在自己IG「rfedortsov_official_account」上張貼釣到的神秘海洋生物，擁有不少喜歡探究海中奧秘的粉絲追蹤，粉絲數超過65萬人。5月26日時，費多爾斯托夫貼出他釣到一隻長相極為奇特的魚，掀起網友熱議。

從費多爾斯托夫拍攝的清晰照片可以看到，他手中拿著的魚僅有巴掌大，身形相當迷你，有著長長細細的尾巴，但卻擁有一雙與身體比例大小不太符合的超大碧綠色眼睛，眼神看起來還有些哀傷，全身乳白色的身體沒有魚鱗，身體的顏色還有些透明，全身都被類似手術 縫線的紋路纏繞，令他不禁驚呼「這是科學怪人魚吧」。

照片貼出後吸引超過10萬以上網友按讚，網友留言表示「其實看久了好像有點可愛」、「身體上的紋路也太像拼接縫線」、「從他的大眼透出了悲傷」。關於這「科學怪人魚」的真實身份，英國鯊魚保護組織（UK organization Shark Trust）專家表示這隻魚是俗稱幽靈魚的「鬼鯊」，是一種介在鯊魚和魟魚之間的物種，且相當難以捕捉到牠們悠游的樣子，這種魚存在於生物學史上相當悠久，甚至比恐龍還要老。