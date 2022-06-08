影／動物版極限體能王 7烏龜挑戰「浮木平衡賽」緊緊攀附

原本浮木上有七隻烏龜，搖到後面僅剩三隻烏龜。(取材自推特)

烏龜版的極限體能王，一根浮木漂在湖面上，上頭有七隻烏龜正趴在上邊休憩曬太陽，沒想到有一烏龜為了平衡身體，往前挪洞了身體，接著浮木開始擺盪，幅度愈來愈大，讓不少烏龜都掉入水面下，僅存在浮木上的三隻烏龜則邁開四肢緊緊的攀住木頭，像極了日本 節目《極限體能王》中的某一道關卡。

一群烏龜正趴在浮木上曬太陽，最旁側的一隻烏龜為了平衡身子，將身子往前挪動了一下，結果浮木開始像鐘擺一樣開始擺盪，擺幅愈來愈大，最後不受控制地左右晃動，讓趴在上面的烏龜為了平衡身子也跟著浮木左右搖晃，有些烏龜無法負荷劇烈搖晃紛紛掉入水面下，原本浮木上有七隻烏龜，搖到後面僅剩三隻烏龜，而烏龜為了緊緊攀附在浮木上，則努力張開四肢，死命地抓緊浮木，很像日本綜藝節目《極限體能王》中考驗平衡力的關卡。

日本綜藝節目《極限體能王》中考驗平衡力的關卡中，參賽者需要縱身躍到圓柱上，因為身體擺盪的關係，圓柱也會跟著左搖右晃，相當考驗參賽者平衡以及耐力，這跟影片中的烏龜與浮木之間的關係如出一轍。