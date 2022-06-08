我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房價高聳入雲 年輕人不靠爸媽難登天

莫德納研發新版疫苗 用作追加劑更能對抗Omicron

中國男老師高考前也要穿旗袍 2年前他帶起流行

記者林則宏／即時報導
河南省鄭州市第四高級中學的老師們，4日集體穿旗袍在學校操場走台步。（影片截圖）
河南省鄭州市第四高級中學的老師們，4日集體穿旗袍在學校操場走台步。（影片截圖）

日前，中國一些高中男老師，甚至是校長、學生的父親紛紛穿上旗袍，許多人還刻意選擇高叉旗袍，這是為什麼？這其實已是近年來中國高考季特有的現象，用意是祝福考生們「旗開得勝」，而且會穿上旗袍的不僅是男老師和學生父親，只是男性穿上旗袍較為引人矚目。

中國今高考全國統考除上海延期外，於6月7日、8日舉行。今年全國高考報名1,193萬人，再創歷史新高，這也意味著考生們的競爭相當激烈。

高考對於中國的孩子們究竟有多重要？騰訊網指出，有人說，這是考生的「第二次投胎」。亦即，考上什麼樣的大學，相當程度將決定了往後的人生。也因此，各種祈福儀式應運而生，其中就包括穿旗袍。

新京報網上一篇文章稱，從2016年起，穿旗袍助考就隆重登台。當時流行的一篇高考穿衣指南提到：「考生應試穿衣，第一天上午穿紅色（開門紅），下午穿綠色（一路綠燈），第二天則穿灰色、黃色（走向「灰黃」，與「輝煌」同音）。孩子高考，母親要穿旗袍（旗開得勝），父親要穿馬褂（馬到成功）。」

近幾年高考時，考場入口處總能看到有學生家長、老師穿著旗袍，祝福考生「旗開得勝」。...
近幾年高考時，考場入口處總能看到有學生家長、老師穿著旗袍，祝福考生「旗開得勝」。(中新社)

但兩年前，遼寧丹東敬業實驗高級中學一名班主任王禮博，率先穿上大紅旗袍走上講台，還邀請學生每個人都在旗袍上剪一刀。據說，剪開的叉越高，考生的分數就會越高。這段影片，迄今還在網上流傳。

之後就有越來越多男老師會在高考前穿上旗袍，祝福學生考試順利。今年6月4日，河南省鄭州市第四高級中學的老師們就集體穿上旗袍，在學校操場走台步。拍攝影片的老師表示，學校每年都會舉辦這樣的減壓活動，穿旗袍只是其中一段小插曲，希望給學生釋放壓力、放鬆心情。

但也有不少中國民眾並不認同這種風氣，除有迷信之嫌外，有人認為男老師當眾穿著旗袍走秀，影響老師形象，也會給學生們帶來不好的影響。

高考 河南 攝影

上一則

真．血肉果汁機？他榨果汁竟成「命案現場」 網笑：去警局吧

延伸閱讀

高考作文題主打中國牌 「紅樓夢」難倒考生

高考作文題主打中國牌 「紅樓夢」難倒考生
高考數學科洩題？教育部：考生帶手機拍照流出

高考數學科洩題？教育部：考生帶手機拍照流出
中國高考首日 河北糊塗師忘了帶40學生准考證

中國高考首日 河北糊塗師忘了帶40學生准考證
世界晚報╱「零元購」猖獗 男子持槍搶劫成人用品店

世界晚報╱「零元購」猖獗 男子持槍搶劫成人用品店

熱門新聞

在廁所中薄荷很不錯。(取材自pexels)

拯救廁所臭味有妙招 種下這4款植物抑菌又除臭

2022-06-04 01:10
外科醫師鍾雲霓警示，肛門的皮膚很像稚嫩的嘴唇，本來就該有點濕潤與油脂，因此不該粗魯對待它。示意圖。（取材自pexels）

肛門別洗太乾淨 醫提5大正確觀念：有味道不代表髒

2022-06-05 04:58
圖為浦東機場一景。(中央社)

他滯留上海浦東機場66天 沒洗過澡、交了100多國朋友

2022-06-01 23:36
哈利與梅根育有一兒一女。（Getty Images）

哈利王子與梅根女兒滿1歲了 莉莉貝正面照曝光

2022-06-06 23:59
澳洲墨爾本健身運動員萊絲莉貼出性感照片。（截圖自Instagram）

澳洲64歲奶奶曬丁字褲翹臀火辣照 不肯刪自認有品味

2022-06-03 02:43
英女與初戀24年後因社群媒體重逢，約會兩年即決定在拉斯維加斯登記結婚，把握當初差點錯過的對方。示意圖，非新聞當事者。（ingimage）

「我永遠忘不了她」24年後與初戀重燃愛火 再次婚頭

2022-06-01 22:01

超人氣

更多 >
德桑提斯民調連勝 川普擬提前宣布參選2024

德桑提斯民調連勝 川普擬提前宣布參選2024
舊金山地檢長博徹思 遭罷免

舊金山地檢長博徹思 遭罷免
加州等7州初選較勁 民主黨恐掀政治大地震

加州等7州初選較勁 民主黨恐掀政治大地震
南加這三所高中全國排名頂尖 在加州排名前三

南加這三所高中全國排名頂尖 在加州排名前三
谷愛凌將任美國2030申奧大使 又惹國籍爭議

谷愛凌將任美國2030申奧大使 又惹國籍爭議