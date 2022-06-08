中國男老師高考前也要穿旗袍 2年前他帶起流行

河南省鄭州市第四高級中學的老師們，4日集體穿旗袍在學校操場走台步。（影片截圖）

日前，中國一些高中男老師，甚至是校長、學生的父親紛紛穿上旗袍，許多人還刻意選擇高叉旗袍，這是為什麼？這其實已是近年來中國高考 季特有的現象，用意是祝福考生們「旗開得勝」，而且會穿上旗袍的不僅是男老師和學生父親，只是男性穿上旗袍較為引人矚目。

中國今高考全國統考除上海延期外，於6月7日、8日舉行。今年全國高考報名1,193萬人，再創歷史新高，這也意味著考生們的競爭相當激烈。

高考對於中國的孩子們究竟有多重要？騰訊網指出，有人說，這是考生的「第二次投胎」。亦即，考上什麼樣的大學，相當程度將決定了往後的人生。也因此，各種祈福儀式應運而生，其中就包括穿旗袍。

新京報網上一篇文章稱，從2016年起，穿旗袍助考就隆重登台。當時流行的一篇高考穿衣指南提到：「考生應試穿衣，第一天上午穿紅色（開門紅），下午穿綠色（一路綠燈），第二天則穿灰色、黃色（走向「灰黃」，與「輝煌」同音）。孩子高考，母親要穿旗袍（旗開得勝），父親要穿馬褂（馬到成功）。」

近幾年高考時，考場入口處總能看到有學生家長、老師穿著旗袍，祝福考生「旗開得勝」。(中新社)

但兩年前，遼寧丹東敬業實驗高級中學一名班主任王禮博，率先穿上大紅旗袍走上講台，還邀請學生每個人都在旗袍上剪一刀。據說，剪開的叉越高，考生的分數就會越高。這段影片，迄今還在網上流傳。

之後就有越來越多男老師會在高考前穿上旗袍，祝福學生考試順利。今年6月4日，河南 省鄭州市第四高級中學的老師們就集體穿上旗袍，在學校操場走台步。拍攝影 片的老師表示，學校每年都會舉辦這樣的減壓活動，穿旗袍只是其中一段小插曲，希望給學生釋放壓力、放鬆心情。

但也有不少中國民眾並不認同這種風氣，除有迷信之嫌外，有人認為男老師當眾穿著旗袍走秀，影響老師形象，也會給學生們帶來不好的影響。