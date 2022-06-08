強哥「聖光女律師」爆紅 火速升官年收130萬美元

強尼戴普(右)與律師卡蜜兒(左)合作無間。(路透資料照)

58歲好萊塢巨星強尼戴普與小22歲的前妻安柏赫德互告毀謗的「世紀官司」最終勝訴，並獲得1035萬美元的賠償，外界認為「聖光女律師」卡蜜兒功不可沒，卡蜜兒不僅一戰成名，升官成為法律事務所的合夥人，據傳年收入至少高達130萬美金。

根據「Deadline」報導，卡蜜兒所屬的布朗魯德尼克事務所執行長包迪加，對外公開宣布宣布，「我們充滿喜悅，歡迎卡蜜兒成為合夥人。通常我們會把這些消息保留到年度尾聲的財政報告，不過卡蜜兒在強尼戴普官司中的表現，向全世界證明，她已準備好往下一階段邁進。我們對於她的表現感到極度驕傲，也期待她在未來所能達成的成就」，卡蜜兒也感激事務所給予信任，「我期待能持續展現出布朗魯德尼克的卓越文化。」

37歲卡蜜兒順利一戰成名，到哪裡都被粉絲包圍，就連專門報導名流八卦 的TMZ，稱她與男友愛德華離開此次開庭的維吉尼亞州 所下榻飯店，已經有狗仔攝影 跟拍，也有粉絲和她要求合照，知名度大漲，更收到許多電視台力邀上節目，報價相當優渥，甚至有其他律師事務所出重金想網羅她，成為招牌人物，但她選擇留在原公司，不僅是因為升官，也感謝布朗魯德尼克事務所願意給她機會，讓她在強尼、安珀的官司上大展身手。