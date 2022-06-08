迷路牛誤闖高速路 奧克拉荷馬2牛仔帥氣「甩套索救援」

奧克拉荷馬州公路上演真實牛仔搏鬥戲碼。（翻攝自推特／@koconews）

美國奧克拉荷馬州 有頭牛日前誤闖繁忙的高速公路上，導致交通大亂。幸好有兩位專業牛仔騎著馬現身追趕「及時救援」，甩著套索將牛隻圈著制服，帥氣的模樣全被外媒空拍攝影 機記錄起來，引發網友議論。

據《今日美國》報導，事件發生於6日早上的奧克拉荷馬州首府奧克拉荷馬市（Oklahoma City）。當時有一頭牛在交通繁忙的尖峰時刻於40號州際公路胡亂竄行，導致交通大亂、車輛回堵且無法很順暢地通行。

家畜拍賣 公司「俄克拉荷馬國家牲畜圍欄」（Oklahoma National Stockyards）的承包商伊格特（Blake Igert）和迪斯曼（Jimmy Dishman）過去就曾有多次圍捕牛隻的經驗，因此是消防隊在遇到相關緊急事件時會聯絡的「專業牛仔」。兩人在接獲消息後，立即騎馬「出任務」前往圍捕失控逃竄的牛。

來源：KOCO 5 News

當地電視台《KOCO》的攝影記者當時搭乘直升機，從空中拍攝到迪斯曼一邊騎馬，一邊拋出套索圈住那頭牛的畫面。從畫面中可以看到，有兩輛貨車逼近牛隻試圖阻擋牠的去路，就在牛趁隙逃跑時，騎著馬的迪斯曼先是甩起套索等待時機，接著精準的套住牛隻頭部，後方趕上的伊格特則也甩著套繩套住了牛的腳部，合作無間的兩人成功制伏了情緒看起來十分激動的牛。

根據《KOCO》報導，伊格特受訪表示，自己受過專業訓練才能輕鬆使用套索制服動物，一般民眾若是在路上看到「越獄」的牛隻，千萬不能試圖用套索控制以免發生危險。而這隻牛事後也毫髮無傷，結束一場動員多人的「公路驚魂鬧劇」。