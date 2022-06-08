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81歲奶奶重逢鮮肉老公 差45歲祖孫戀 狂發同居親密片

聯合新聞網／ 綜合報導
36歲的艾爾布雷漢（右）及81歲的瓊斯，近日不斷在網路上曬恩愛，大方分享倆人的感情生活。（截圖自臉書）
36歲的艾爾布雷漢（右）及81歲的瓊斯，近日不斷在網路上曬恩愛，大方分享倆人的感情生活。（截圖自臉書）

「我喜歡梳她的灰白頭髮。」36歲的埃及男艾爾布雷漢（Mohamed Ahmed Irbriham）近日上傳許多日常生活影片，裡頭都是他和另一伴，81歲的瓊斯（Iris Jones）倆人的甜蜜互動。

二年前，這對英國奶奶和埃及男透過臉書交友認識，「跨國祖孫戀」引起不小討論，艾爾布雷漢當時對瓊斯便一見鍾情，兩人原本想要直接在埃及結婚，無奈因為證件準備不足加上後來疫情爆發就耽擱了。

最近，他們終於團圓見面。根據《每日鏡報》（The Mirror）報導，艾爾布雷漢搬到英國和瓊斯同居，並開始在網路上分享兩人的同居生活，影片中兩人依偎擁抱在一起，觀看近期英國女王登基70周年的慶典影片，艾爾布雷漢也說「這是我最棒的老婆，也是我的公主。」

疫情關係，兩人著實分隔二地好一陣子沒見面，所幸艾爾布雷漢後來順利拿到了家庭簽證，表示兩人是真的有夫妻關係。現在他們定居在英國西南方一個濱海小城市韋斯頓（Weston-super-Mare），過著簡單幸福的生活。

另一支影片，艾爾布雷漢也大方分享做家事的日常，瓊斯正在燙衣服，而他在旁稱讚她非常賢慧，覺得自己是很幸運的男人。其他影片還包括兩人一同至外面的餐館用餐、一同出遊，及逛超市採買的片段。

來源:YouTube

英國女王 疫情 簽證

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