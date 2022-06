烏克蘭學生穿禮服回母校廢墟拍畢業照 淒美畫面惹鼻酸

6月畢業季到來,畢業生們紛紛在校園各個角落拍照留念,但俄羅斯 入侵烏克蘭 已逾三個多月,不少烏克蘭學校已被轟成平地,成為許多畢業學子一輩子的遺憾。日前有名女高中生穿著本來要參加舞會的紅色禮服站在母校廢墟前拍畢業照,淒美畫面惹人鼻酸。

天空新聞報導,來自加拿大多倫多的安娜(Anna Episheva)在臉書 上發布她16歲姪女的照片,她說在俄羅斯入侵烏克蘭之前,她的姪女曾在哈爾科夫的134號學校讀書。

這名叫瓦萊麗(Valerie)的女高中生據說一直期待著從學校畢業的那天,並一直與朋友們為這次活動做準備。

安娜在文中引述瓦萊麗的話說,「......我今年16歲......在哈爾科夫的134號學校讀書......在學校有很多朋友,我們就像一個大家庭......」

瓦萊麗表示,「和女孩們一起挑禮服,我們很高興每個人在舞會那天都會很美。但是來到我們身邊的是『Rysskiy World』,毀了我們所有夢想的計畫。」

安娜在照片下方的標題中說,「我的姪女應該在今年從她的高中畢業。她和她的朋友們計畫了畢業典禮,買了衣服,並期待著重要的一天。然後俄國人來了。她的學校在2022年2月27日直接被擊毀。」

安娜說,「今天她回到了她的學校和她的畢業計畫。謝謝你,我親愛的瓦萊麗,你堅強勇敢,為你感到驕傲、我愛你。榮耀歸烏克蘭!」並補充說這張照片是由瓦萊麗的母親拍攝和提供。

此外,烏克蘭外交部發推文指出,哈爾科夫134號學校的學生,在母校廢墟前跳起了舞會華爾茲舞。並指俄羅斯2月底全面入侵烏克蘭後的幾天內,這所學校遭到嚴重破壞,後來成為俄軍在哈爾科夫的最後一個前哨。影片的舞者之一,即穿著紅色禮服拍攝畢業照的女高中生。

Students of School #134, Kharkiv, danced their prom waltz against the backdrop of the ruins of their Alma mater.

Heavily damaged days after #Russia’s full-scale invasion of Ukraine in February, the school later became the last outpost for #Russian occupiers in Kharkiv.

🎥Suspilne pic.twitter.com/de7yYQy1Mt