上海繼核酸排隊後 最新排長隊的是民政局「離婚登記」

疫情後上海怨偶突增，辦理離婚登記大塞車，要排到7月以後。圖為疫情前的離婚登記處。（取材自百度）

疫情 變成愛情的試金石，上海疫情好轉解封後，生活秩序慢慢恢復正常，但這兩天不少網友大吃一驚的是繼核酸檢測 排隊後，下一個排隊火爆的竟然是民政局預約離婚登記！要辦理離婚的都排到了7月以後。

網友稱，「6月在上海預約離婚的難度，不亞於4月搶菜的難度，不亞於5月走出社區的難度.....」。

上海新聞晨報報導，經調查發現，上海6月起分階段有序恢復婚姻登記服務後，徐匯等區離婚登記一個月內預約號基本搶完，以徐匯區來說，離婚預約的日期要到7月7日以後，以每周六天可登記、一天額度12對計算，7月7 日以前，徐匯區有288對怨偶等著離婚。

報導稱，上海疫情封控期間，夫妻朝夕相處避無可避，有的相處出了更好的感情；也有人相處出了情緒，「相看兩厭、痛不欲生」，疫情變成愛情的「試金石」，疫情結束，趕緊去辦離婚。

報導引述業內人士表示，上海封控的兩個月不能辦理結婚、離婚，開放後需求釋放，出現短時集中申請。目前上海各婚姻登記中心正在消化疫情前積壓的結婚、離婚預約登記，再加上疫情防控要求，對現場辦理人數有限制，對外新開放的預約名額也相對有限，才出現排隊等候現象。