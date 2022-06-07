我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州2歲男童意外槍殺父親 母親面臨刑事罪名

葉倫：通膨非拜登紓困計畫造成 國會可出力協助抗通膨

盲測老是輸給麥當勞？ 星巴克讓人又愛又恨的小秘密

聯合新聞網／ 綜合報導
星巴克烘焙產品嚐起來鮮美，但新鮮程度可能跟消費者想的不一樣。(取材自星巴克官方臉書粉絲團)
星巴克烘焙產品嚐起來鮮美，但新鮮程度可能跟消費者想的不一樣。(取材自星巴克官方臉書粉絲團)

以星冰樂、餅乾及濃郁那提飲品聞名的星巴克，最近在國外社群平台「BubbleTop」上流傳著「10個星巴克不想讓你知道的秘密」影片，裡面列舉10種大家對星巴克的想像與它不為人知的秘密，再次引起眾人對星巴克熱議。

根據英國《太陽報》報導，身為全球知名連鎖咖啡店，大家總以為星巴克背後有許多秘密清單，但不僅多次被推翻，甚至連星巴克員工都站出來表示，傳說中藏有10幾種秘密配方的暢銷清單並不存在。

影片中提到許多人喜歡星巴克的焦糖與香草口味，但卻不知道這其實可以買回家自己做，且原料分別在網路與實體通路都可買到；另一個受到矚目的明星商品「南瓜風味那堤」（Pumpkin Spice Latte）2003年推出時引起風靡，受到許多饕客喜愛，然而這款產品前12年，原料裡都沒有南瓜，而是用人造香精調製而成，所幸2015年星巴克宣布改用真正的南瓜做出大家喜歡的「南瓜風味那堤」。

若要說星巴克還有什麼不想讓人家知道的秘密，那就非他們的口味測試莫屬，他們在很多口味盲測上都表現不如預期。回溯2007年星巴克在眾多產品盲測中，輸給麥當勞與福格斯（Folgers）後，2015年同樣的比賽，星巴克再次輸掉。

除了咖啡飲品之外，不得不提的就是星巴克的烘焙產品，尤其是他們的可頌、司康及蛋三明治，不僅美味且新鮮；但鮮美的背後是這些食物都是冷藏配送到店，而非新鮮現做。

對比其他咖啡店，星巴克消費算高，但他們受大眾歡迎的一點卻是在消費者生日當天提供禮物，唯一需要做的是就是透過他們的APP到店領取一杯免費咖啡作為慶生；若是想在星巴克享有優惠，可能成為他們的員工會是最快的方式。據了解，星巴克員工不僅每班次可以獲得免費食物與多種免費飲料，非上班時間購買公司產品還可享有7折優惠，他們與Apple間存在合作關係，員工可享有部分蘋果商品折扣。

除了上述星巴克優惠，影片也提到若你是在意卡路里的人，那星巴克可能不是你要去的咖啡店。他們多數產品上的鮮奶油或含有人工香料的飲品，其實卡路里含量並不低，例如你買了一個肉桂星冰樂，裡面大概含有86克的糖，而這還不包含510卡路里的熱量在內。

另外，隨著環保意識高漲，2008年環保組織指出星巴克存在大量浪費，影片指出，星巴克杯子本來可以回收且確實印有回收標誌，但因為它們被加了聚乙烯，是一個需要特殊機械的長期回收過程，導致這些杯子從來沒有被回收過，直到2016年，星巴克才推出了可回收的杯子。

星巴克 咖啡 社群

上一則

紐約800長者獲贈機器人 陪伴互動緩解孤獨

下一則

上網買二手沙發內藏3.6萬元 她嚇壞全數還回喜獲大紅包

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
麥當勞在俄國可能新店名曝光 包括「好玩又好吃」

麥當勞在俄國可能新店名曝光 包括「好玩又好吃」
專心咖啡業務 星巴克售果汁品牌

專心咖啡業務 星巴克售果汁品牌
星巴克出售冷壓果汁事業 要更專注「經營咖啡」

星巴克出售冷壓果汁事業 要更專注「經營咖啡」

熱門新聞

包括沃爾瑪(Walmart，圖)、家得寶(Home Depot)在內等有公司，2021年員工年薪中位數還不到3萬。美聯社

WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別

2022-05-31 12:14
在廁所中薄荷很不錯。(取材自pexels)

拯救廁所臭味有妙招 種下這4款植物抑菌又除臭

2022-06-04 01:10
圖為浦東機場一景。(中央社)

他滯留上海浦東機場66天 沒洗過澡、交了100多國朋友

2022-06-01 23:36
外科醫師鍾雲霓警示，肛門的皮膚很像稚嫩的嘴唇，本來就該有點濕潤與油脂，因此不該粗魯對待它。示意圖。（取材自pexels）

肛門別洗太乾淨 醫提5大正確觀念：有味道不代表髒

2022-06-05 04:58
澳洲墨爾本健身運動員萊絲莉貼出性感照片。（截圖自Instagram）

澳洲64歲奶奶曬丁字褲翹臀火辣照 不肯刪自認有品味

2022-06-03 02:43
哈利與梅根育有一兒一女。（Getty Images）

哈利王子與梅根女兒滿1歲了 莉莉貝正面照曝光

2022-06-06 23:59

超人氣

更多 >
紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

哈利、梅根女兒留英國慶生 大伯威廉仍不願見她

哈利、梅根女兒留英國慶生 大伯威廉仍不願見她
哈利王子與梅根女兒滿1歲了 莉莉貝正面照曝光

哈利王子與梅根女兒滿1歲了 莉莉貝正面照曝光
國會暴動案 納瓦羅：被捕時遭FBI脫衣檢查、沒吃也沒喝

國會暴動案 納瓦羅：被捕時遭FBI脫衣檢查、沒吃也沒喝
葉倫：美國與世界均面臨無法接受的通膨水準

葉倫：美國與世界均面臨無法接受的通膨水準